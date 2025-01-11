ABD'deki yangın felaketinde 4. gün! İtfaiye şefi isyan etti... Eriyen ATM'ler, dumanla kaplanan gökyüzü...

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Los Angeles'ta yaşanan yangın felaketi 4. gününde de sürüyor. 7 Ocak'ta başlayan yangında 11 kişinin öldüğü bildirildi. Felakette 35 bin dönüm alanın yandığı açıklanırken 10 binden fazla yapının tamamen yok olduğu aktarıldı.

Yangın musluklarının kısa bir süre içerisinde kuruduğu Los Angeles'ta, ATM'ler eridi ve gökyüzü dumanla kaplandı. Maddi hasarın 150 milyar dolara ulaşırken birçok kişinin zehirli havadan kaynaklanan sağlık riskleriyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

Rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle şehir merkezinden uzaklaşan yangınların, 5 ayrı noktada sürdüğü bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın “savaş sahnesine” benzettiği felakette alevler mahalleleri kasıp kavururken Los Angeles'ta yağmalamalar nedeniyle gece boyunca sokağa çıkmak yasaklandı.

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BÜTÇE KESİNTİSİ YANGINLA MÜCADELEYİ ETKİLEDİ

Los Angeles itfaiye şefi Kristin Crowley, bütçe kesintisinin yangınla mücadeledeki güçlerini etkilediğini söyledi.

CNN'e konuşan Crowley, itfaiye teşkilatının bütçesinde 17 milyon dolarlık (14 milyon TL) bir kesinti yapıldığını ve “görevimizi yerine getirmedeki gücümüzü zayıflattı" dedi.

Crowley, yeterli sayıda itfaiyeci ve itfaiye istasyonu olmadığı için “itfaiyenin yardıma ihtiyacı olduğunu” söyledi.

Los Angeles tarihindeki en korkunç doğal felaketlerden biri” diyen Crowley, itfaiye teşkilatındaki teknisyenler gibi sivil pozisyonların kaldırılmasına da tepki gösterdi.

Crowley, şu anda 100'den fazla cihazın hizmet dışı kaldığını ve bunları tamir edecek kimsenin olmadığını belirtti.

İtfaiye amiri Adam Van Gerpen, bazı itfaiye ekiplerinin suyunun bittiğini belirtirken ekiplerin su sıkıntısı nedeniyle "doğaçlama" yapmak zorunda kaldığını söyledi.

VALİDEN 'ARAŞTIRIN' TALEBİ

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, depolama tanklarındaki suyun tükenmesini ve yangın musluklarının kurumasının nedeninin araştırılması çağrısı yaptı.

Vali Newsom, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda Los Angeles Su ve Elektrik Dairesi Başkanı ve Los Angeles Bayındırlık İşleri Müdürü'ne yazdığı mektubu paylaştı.

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Vali Newsom mektupta, yangın musluklarına giden su basıncının düşmesi ve Santa Ynez rezervuarından gelen suyun kullanılmaz hale gelmesinin soruşturulmasını istedi.

Böyle bir yangının bir daha tekrarlanmamasını isteyen Vali Newsom, gelecek yangınlara hızlıca müdahale edilebilmesi için her türlü kaynağın korunmasını söylemesinin yanı sıra "kapsamlı bir inceleme" yapılmasını talep etti.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangınlarla ilgili kundaklama soruşturmalarının yapıldığı dile getirilirken çeşitli canlı internet kameralarından görünütler bir araya getirildi. Görüntülerde, şehrin kırsal bölgesindeki bir evin arkasında yükselen dumanlar görüldü. Koca bir şehri küle çeviren yangının, buradaki bir “kıvılcım” nedeniyle başladığı değerlendirmesi yapıldı.

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Los Angeles'taki orman yangınlarının neden olduğu büyük yıkımın sorumlusunun kim olduğunun araştırılmaya başlandığı bildirildi. Ancak yetkililer, yangının çıkış nedenini tespit etmek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Öte yandan 360 bin kişi için tahliye emri verilen Los Angeles'taki İlçe Acil Durum Yönetimi Ofisi Direktörü Kevin McGowan, cep telefonlarına yanlışlıkla gönderilen tahliye uyarılarının paniğe yol açmasının ardından özür diledi.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) yöneticisi Deanne Criswell, “Rüzgarlar bugün hafifledi, ancak önümüzdeki günlerde tekrar artacak” dedi.