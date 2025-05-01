ABD'deki Yahudilerden skandal rapor! 'Türkiye'ye F-35 vermeyin'

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Amerikan Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü (JINSA), CAATSA yaptırımları kapsamında F-35 programından çıkarılan Türkiye'nin yeniden programa dahil edilmemesi gerektiğini savunan bir rapor hazırladı.

JINSA'nın hazırladığı skandal raporda Türkiye'nin 'bölgesel bir güç' olduğuna vurgu yapıldı ve Trump yönetiminin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın aldıktan sonra F-35 programından çıkarılan Türkiye'ye, jetlerin satılmasını sağlayacak bir anlaşma için çalışmalar yaptığı belirtildi.

AKILALMAZ SUÇLAMALAR

Raporda, "ABD, bölgesel bir güç olan Türkiye'ye, bu gelişmiş jetin satılması konusunda güvenilip güvenilemeyeceğini dikkatle değerlendirmelidir. Biz güvenli olmadığını düşünüyoruz. Türkiye ile ABD'nin çıkarları defalarca karşı karşıya geldi." ifadeleri yer aldı.



Skandal raporda akılalmaz bir iddiada daha bulunuldu ve F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satılması halinde "önemli bileşenlerinin çalınabileceği" iddia edildi.



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Trump yönetiminin F-35'lerin Türkiye'ye satışı konusuna "olumlu" baktığının altı çizilen raporda, ABD'nin Ankara'ya koyması gereken bir dizi koşulun ana hatları çizildi.

JINSA'nın şartları arasında, "Rus S-400 sisteminin kaldırılması, İsrail ile normal ilişkilerin yeniden tesis edilmesi, Hamas'a verilen her türlü desteğin sona erdirilmesi, Suriye konusunda İsrail ile bir çatışmasızlık mekanizmasına girilmesi, Yunanistan ve Kıbrıs topraklarına saygı gösterilmesi" yer aldı.

Raporda, “Eğer Türkiye bu şartları kabul edemezse, bu gelişmiş Amerikan silahına erişimine izin verilmemelidir” denildi.

ESKİ TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ DE YAZARLAR ARASINDA

Rapor, JINSA CEO'su Michael Makovsky, ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi Eric Edelman, Center for American Progress kıdemli üyesi Alan Makovsky, JINSA akademisyeni Svante Cornell, JINSA Politikadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Blaise Misztal ve JINSA Politika Analisti Jonah Brody tarafından kaleme alındı.



