ABD'deki uçak kazasında yeni detaylar ortaya çıktı... Dört kişinin işini iki kişi yürütüyordu! Yıllardır uyarılıyordu: 'Yanlış zamanda yanlış yerde'

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ABD’nin Washington kentinde, American Airlines firmasına ait 5342 sefer sayılı yolcu uçağı ile eğitim uçuşu yapan askeri Black Hawk Helikopteri havada çarpıştı.

Çarpışma nedeniyle, yolcu uçağındaki 60 yolcu ve dört mürettebat ve helikopterde bulunan 3 askeri personel Potomac Nehri'ne düştü. Arama ve kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüldü. Ancak kazadan sağ kurtarılan olmadı.

Kurtulan kimsenin olmadığını duyuran ABD Başkanı Donald Trump, "Çok acı dolu bir günden size sesleniyorum. ABD halkı olarak çok büyük bir trajedi yaşıyoruz. Uçak ile helikopterin çarpıştığı kazada kurtulan olmadı. Kayıtlar gerçekten çok korkunçtu. Biden döneminde saçmalığın daniskası adımlar atıldı. O dönemde ulaşımımız tam bir faciaydı" diye konuştu.

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, başkent Washington yakınlarında 67 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpıştığı kazayı aktif olarak soruşturduklarını belirtti.

Yaşanan kazayı "korkunç ve büyük bir trajedi" olarak nitelendiren Hegseth, "Bu, yıllık olarak yapılan profesyonel bir eğitim uçuşuydu. Helikopterdeki mürettebat oldukça deneyimliydi ve gece görüş gözlükleri vardı" dedi.

ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) raporunda, Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'nda hava trafik kontrol kulesindeki personel sayısı için "günün saati ve trafik yoğunluğu açısından normal değildi" ifadesini kullandığı belirtildi.

Washington Post'ın aktardığı raporda, kaza saatinde kontrol kulesinde 4 kişi bulunması gerekirken 2 kişinin bulunduğu "dört kişinin işini iki kişi yürütüyordu" sözleriyle belirtildi.

Raporda, kazası sırasında kule personel sayısının yetersiz olduğu belirtilirken ABD Başkanı Trump, helikopterin "yanlış zamanda yanlış yerde" olduğunu söyledi.

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Yerel saatle 21.00 (TSİ 05.00) sıralarında gerçekleşen kaza öncesinde kontrol kulesi ile askeri helikopter arasında geçen konuşma yayınlandı. Kulenin askeri helikoptere “Görüş alanınızda mı?” diye sorduğu hemen arkasından da "yolcu uçağının arkasından" geçmesini belirttiği konuşmada yer aldı.

PİLOTLAR ASKERİ VE DİĞER UÇAKLARIN VARLIĞINDAN ŞİKAYETÇİYDİ

Yolcu uçağının, başkent Washington'daki havaalanına iniş yapmak için hazırlanırken gerçekleşen kaza sonrası Ronald Reagan Ulusal Havaalanının yıllardır uyarıldığı ortaya çıktı.

Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin en yoğun kullanılan havaalanında, sadece kazanın gerçekleştiği gün 700'den fazla uçak kalkış ve iniş gerçekleştirdi.

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Yetkililer ve yolcuğu ile helikopter pilotları, havaalanının, Joint Base Anacostia-Bolling askeri üssünün karşısında sadece 733 dönümlük bi arazi üzerinde yer almasının "hataya çok az yer bıraktığını" vurguladı.

Bir pilot, 2013 yılında bir helikopterle çarpışmanın eşiğinden döndükten sonra Havacılık Güvenliği Raporlama Sistemi'ne “Bu helikopterlerin yüzlerce insan taşıyan uçakların yolundan geçmesine izin verecek kadar acil olan işin ne olduğunu hayal bile edemiyorum!. Normalde ülkedeki başka herhangi bir havalimanında endişe verici olabilecek bir durum burada olağan hale geldi” raporunu yazdı.

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Trump yönetiminin ABD Ordusu Bakanı olması için aday gösterdiği Daniel Driscoll, yaşanan felaketi “önlenebilir gibi görünen bir kaza” olarak nitelendirdi ve Pentagon'un “Reagan gibi bir havaalanı” çevresindeki eğitim uçuşlarını yeniden gözden geçirmesi gerekebileceğini söyledi.

Milletvekilleri ise, Kongre Binası'na yakınlığı nedeniyle ulaşımı kolaylaştırmak için zaten sıkışık bir hava trafiğine sahip olan havaalanına daha fazla uçuş eklenmesi amacıyla lobi faaliyetlerinde bulunmuştu.

Kongre, havaalanının daha fazla uçuşu kaldırıp kaldıramayacağına dair yaşanan tartışmaların ardından San Antonio, San Diego, Seattle, Las Vegas ve San Francisco'ya uçmayı teklif eden beş havayolu şirketine daha fazla uçuş izni vermişti

YETKİSİ YOKTU

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Hükümet Sorumluluk Ofisi'nin 2021 tarihli raporunda, Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'nın yaklaşık 80 kilometre çevresinde, 88.000 helikopter uçuşunun gerçekleştiği yer aldı.

Konuya ilişkin bilgi sahibi olan ancak kamuoyuna açıklama yetkisi bulunmayan dört kaynak, yolcu uçağı ile çarpışan helikopterin çok yüksekten uçtuğunu ve helikopterin kazanın gerçekleştiği yükseklikte bulunmasına yetkisi olmadığını söyledi.

Kaynaklar, orduya ait helikopterin farklı bir yerde ve daha alçaktan uçması gerektiğini belirtti.



UÇAĞIN KARAKUTUSU BULUNDU



ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB),

Potomac Nehri'nde arama çalışmaları yürüten ekiplerin, kazanın son anlarını ve şartlarını belirlemede kilit role sahip kokpit ses kayıt ile uçuş veri kayıt cihazlarını bulduğunu aktardı.

Karakutunun, incelemek üzere laboratuvara götürüldüğünü ifade eden NTSB sözcüsü Peter Knudson, uçakta başka bir kayıt cihazı bulunmadığını ve ekiplerin helikopterdeki kayıt cihazını da bulmak için çalışmalara devam ettiğini belirtti.

Uçuş verilerinin kayıtlı olduğu karakutunun kazanın son anlarına ve nedenine ışık tutması bekleniyor.