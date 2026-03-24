Dünya Haberleri

ABD'deki uçak kazasında ortaya çıkan ses kaydı, ölümcül hatayı gözler önüne serdi

#New York Uçak Kazası#Laguardia Havalimanı#Air Canada Express
ABDdeki uçak kazasında ortaya çıkan ses kaydı, ölümcül hatayı gözler önüne serdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 10:29

ABD'nin New York kentinde LaGuardia Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistteki bir itfaiye aracıyla çarpışan Air Canada Express’e ait CRJ-900 tipi yolcu uçağının kara kutuları kurtarıldı. Kontrol kulesinin olay an anına ait ses kayıtları da basına açıklandı. Kayıtlarda bir kontrolün, kazadan hemen önce "Hata yaptım" dediği duyuldu.

Air Canada Express’e ait CRJ-900 tipi yolcu uçağı, pazar gecesi geç saatlerde New York LaGuardia Havalimanı’na iniş yaparken bir Liman İdaresi itfaiye aracıyla çarpıştı. Kazada, uçağın pilotları Antoine Forest ve Mackenzie Gunther yaşamını yitirdi. Olayın ardından havalimanının ana pisti soruşturma süresince kullanıma kapatılırken, 40’tan fazla kişi hastaneye kaldırıldı.

Montreal’den kalkan uçakta 72 yolcu ve 4 mürettebat üyesi bulunuyordu. Çarpışmanın etkisiyle itfaiye aracındaki 2 kişi de hastaneye kaldırıldı. Yetkililer yaralıların taburcu edilmesinin beklendiğini bildirdi. ABD Federal Havacılık İdaresi, hayatını kaybeden pilotları “kariyerlerinin başında olan iki genç adam” diye niteledi.

ABDdeki uçak kazasında ortaya çıkan ses kaydı, ölümcül hatayı gözler önüne serdi

KONTROLÖRÜN İTİRAFI

Hava trafiği ses kayıtları, çarpışmadan önce itfaiye aracının pistten geçiş izni aldığını ortaya koydu. Kayıtlarda, olayın hemen ardından bir kontrolörün "Hata yaptım" dediği duyuluyor.

Yetkililer pazartesi akşamı itibarıyla kazanın nedeni veya hava trafik kontrol personelinin durumuna dair çok az ayrıntı paylaştı. Araştırmacılar, soruşturmanın zaman alacağını vurgularken, kokpit ses kayıt cihazı ile uçuş veri kayıt cihazının kurtarıldığını duyurdu. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, her iki cihaz üzerinde incelemelerin başladığını kaydetti.

ABDdeki uçak kazasında ortaya çıkan ses kaydı, ölümcül hatayı gözler önüne serdi

HAVALİMANI YENİDEN AÇILDI AMA ANA PİST KAPALI

LaGuardia Havalimanı, kazanın ardından öğleden sonra yeniden faaliyete geçti. Ancak ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, olayın meydana geldiği ana pistin deliller toplanana kadar günlerce kapalı kalacağını açıkladı. Kurum yetkilileri, pistteki incelemelerin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Havalimanı işletmecileri, diğer pistler üzerinden iniş ve kalkışların kontrollü şekilde devam ettiğini bildirdi. Uçuşlarda yaşanan aksamaların ise kademeli olarak normale döndüğü öğrenildi.

ABDdeki uçak kazasında ortaya çıkan ses kaydı, ölümcül hatayı gözler önüne serdi

YARALILARIN DURUMU VE HAYATINI KAYBEDEN PİLOTLAR

Kazada yaralanan 40’tan fazla kişi hastaneye sevk edildi. İtfaiye aracında bulunan 2 kişi de hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edilmelerinin beklendiği belirtildi. Bacağında çok sayıda kırık oluşan bir hostesin ameliyat olacağı ifade edildi.

Jazz Aviation tarafından işletilen uçakta görev yapan pilotların, Quebec’in Coteau-du-Lac kentinden Antoine Forest ve MacKenzie Gunther olduğu açıklandı. Federal Havacılık İdaresi, iki genç pilotun kaybı nedeniyle derin üzüntü duyulduğunu belirtti.

ABDdeki uçak kazasında ortaya çıkan ses kaydı, ölümcül hatayı gözler önüne serdi

SORUŞTURMA SÜRECİ

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ekipleri, kurtarılan kokpit ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazının çözümleme çalışmalarını başlattı. Yetkililerin soruşturmayla ilgili daha fazla detayı yarın kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Araştırmacılar, kazanın oluşumunda hava trafik kontrol kulesi ile itfaiye aracı arasındaki iletişim sürecini mercek altına aldı.

#New York Uçak Kazası#Laguardia Havalimanı#Air Canada Express

