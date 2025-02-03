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ABD'deki uçak kazasında hayatını kaybeden 55 kişinin kalıntılarına ulaşıldı

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#ABD#ABD'de Uçak Kazası#Potomac Nehri
ABDdeki uçak kazasında hayatını kaybeden 55 kişinin kalıntılarına ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 11:52

ABD'de yolcu uçağıyla askeri helikopterin havada çarpışması sonucu hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldı.

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Washington İtfaiye ve Acil Servis Hizmetleri Başkanı John Donnelly, kazada hayatını kaybedenlerin cesetlerini bulmak için Potomac Nehri'ndeki çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Kazada yaşamını yitiren 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldığını ve kimliklerinin tespit edildiğini duyuran Donnelly, hayatını kaybeden her vatandaşın cesedi bulunana kadar çalışmalara devam edeceklerinin altını çizdi.

ABD'NİN BAŞKENTİNDE UÇAK KAZASI

ABD Federal Havacılık İdaresi, yazılı açıklamayla, 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait uçakla "Black Hawk" tipi askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.

Başkent Washington yakınlarındaki havalimanına yakın mesafede meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

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ABD Başkanı Donald Trump, kazanın muhtemel sebebine ilişkin, "Helikopter, yanlış zamanda yanlış yerdeydi." şeklinde konuşmuştu.

Kazanın "büyük bir trajedi" olduğunu ve önlenebilmesi gerektiğini belirten Trump, "Maalesef kazadan kurtulan olmadı." ifadesini kullanmıştı.

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#ABD#ABD'de Uçak Kazası#Potomac Nehri

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