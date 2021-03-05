ABD’deki Türkler o ilanı kaldırttı... Şirkete e-posta ve telefon yağdı

FETÖ mensubu bir derneğin ABD’nin New York kentinde, Manhattan’daki Times Meydanı’na yakın bir köşedeki dijital ekrana verdiği ilan, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türk toplumundan vatandaşların protestosuna neden oldu. TASC Eşbaşkanı Halil Mutlu, FETÖ mensuplarının verdiği reklamın Türkleri çok öfkelendirdiğini belirterek, şunları söyledi: “ABD’de yaşayan Türk toplumu üyeleri ilanı yayımlayan reklam şirketini telefon ve e-posta ile protesto yağmuruna tuttu. TASC yönetimi olarak ilanı veren şirket yöneticilerine ulaştık.

‘FETÖ’NÜN KARANLIK YÜZÜNÜ ANLATTIK’

Onlara FETÖ denilen örgütün, başta Türkiye’deki darbe kalkışması olmak üzere tüm faaliyetlerini ve karanlık yüzünü anlattık. Bize, bunlardan haberdar olmadıklarını, sadece ticari bir kuruluş olarak verilen reklamı yayınladıklarını söylediler. Biz de tamamen çarpıtmadan ibaret bu reklamın Türk- Amerikan toplumunu incittiğini ve eğer kaldırmazlarsa iftiradan dava açacağımızı belirttik. Türk toplumunun kararlılığını görünce ilanı kaldırdılar.” TASC Başkan Yardımcısı İsrafil Demir de Türk Amerikan toplumunun FETÖ’nün karalama kampanyasına karşı sesini yükseltmesinden gurur duyduğunu söyleyerek, “ABD’de artık haksızlığa karşı tek ses olan, cesurca tepkisini gösteren, davasına sahip çıkan bir Türk diasporası oluşuyor” diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilanı verenler hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Bu ilanların giderlerinin Türkiye’deki ‘sessizler’ tarafından karşılandığı paylaşımları ihbar kabul edilerek soruşturma başlatılmıştır” denildi.

İLANA KARŞI DİJİTAL EKRANLI KAMYONET

FETÖ'cüler tarafından verilen ve tepkiler sonrası kaldırılan reklama karşılık dün Times Meydanı’nda dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) organizasyonuyla dolaşan kamyonetteki dijital ekranda FETÖ’nün iç yüzünü ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan görseller yayınlandı. Yayında özellikle, FETÖ mensuplarının indirilen reklamının verildiği köşede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz anma programının 4. yılında okuduğu şiir, İngilizce alt yazısı ile gösterildi. Dijital ekranlı kamyonet, 3 gün boyunca günde 8 saat Times Meydanı’nda dolaşacak.

AK PARTİLİ ÇELİK: FETÖ’NÜN İHANETİNDE YENİ BİR SAYFA DAHA





AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından ilana sert tepki gösterdi: “FETÖ, Türkiye’ye düşmandır, bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu ihanet şebekesi, New York’ta ‘Stop Erdoğan’ başlıklı yalan dolu ilanlarla Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi. Bu ihanet şebekesi Türkiye’yi durduramaz, Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz. FETÖ ihanet planlarının önünde en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı gördüğü için dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yapıyor.”