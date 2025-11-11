ABD'deki tarihi toplantının ardından Suriye'den kritik açıklama: SDG'nin entegrasyonu için süreç başlıyor

Haberin Devamı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Ziyaret, Suriye’nin 60 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray’da ağırlanması nedeniyle “tarihi” nitelikteydi. Şara, görüşmenin ardından ABD basınına yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinin geleceğini ve Orta Doğu’daki bölgesel dengeleri kapsamlı biçimde değerlendirdiklerini dile getirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Türkiye, Suriye ve ABD dışişleri bakanlarının Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği toplantıda, “10 Mart Anlaşması”nın uygulanmasına yönelik mekanizmalar üzerinde mutabakata varıldığı bildirildi.

Bakanlık, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Şara’nın Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile birlikte gerçekleştirdiği Beyaz Saray ziyaretinin “tarihte ilk kez” yapıldığını belirtti. Görüşmenin “samimi ve yapıcı bir atmosferde” geçtiği vurgulandı.

Açıklamaya göre, Trump görüşmede “yeni Suriye liderliğine ve Suriye halkına duyduğu hayranlığı” dile getirdi. ABD Başkanı ayrıca, “ülke genelinde sağlanan kurtuluş ve istikrar kazanımları” nedeniyle takdirlerini ifade etti. Trump’ın “ABD'nin, Suriye'nin yeniden inşa ve kalkınma sürecine gerekli desteği vermeye hazır olduğunu” aktardığı kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Trump, Fidan ve Şeybani arasında yapılan çalışma toplantısının yaklaşık bir saatten uzun sürdüğünü bildirdi. Görüşmede, “10 Mart Anlaşması”nın uygulanmasının sürdürülmesine yönelik net mekanizmaların oluşturulması konusunda uzlaşıya varıldığı belirtildi.

SDG'NİN ENTEGRASYONU İÇİN ADIM ATILACAK

Açıklamada ayrıca, “Kurumların (SDG ile Şam yönetimi) entegrasyonu ve ulusal güvenliğin güçlendirilmesi süreci kapsamında, Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye Arap Ordusu'na entegre edilmesi yönünde adım atılacak.” ifadeleri yer aldı. ABD tarafının, “bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan İsrail ile güvenlik anlaşmasına varılması konusunda destek verdiği” de aktarıldı.

SEZAR YASASI YAPTIRIMLARI KISMEN ASKIYA ALINDI

Beyaz Saray’daki görüşmede, ABD Başkanı Trump’ın Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımların hafifletilmesi konusunda taahhütte bulunduğu bildirildi. ABD Hazine Bakanlığı, “Dışişleri Bakanı, 10 Kasım tarihinde Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik taahhüdümüzü göstermek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı.” açıklamasını yaptı.

"YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI"

Fox News’e ABD temaslarına ilişkin değerlendirmede bulunan Suriye lideri Şara, iki ülke ilişkilerini ve Orta Doğu’daki bölgesel dengeleri tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini anlattı. Cumhurbaşkanı, görüşmenin Suriye açısından yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray’daki temaslarının ardından açıklama yapan Şara, ilk Washington ziyaretinin ülkesinin diplomatik tarihinde özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Şara, bu temasların, uzun yıllar uluslararası sistemden uzak kalan Suriye’nin yeniden dünyaya entegre olma çabasının bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Ülkesinin eski rejim döneminde 60 yıl boyunca dünyadan izole edildiğini hatırlatan Şara, bu dönemde ABD ile ciddi bir kopukluk yaşandığını ifade etti. Şara, “Suriye'nin kurulmasından sonraki ilk Beyaz Saray ziyaretinin bu bakımdan çok önemli olduğunu” söyledi. Suriye Cumhurbaşkanı, eski rejimin düşmesinden sonra ülkesinin yeni bir döneme girdiğini ve bu dönemde özellikle ABD ile ilişkilerde “yeni bir strateji” üzerinden ilerlenebileceğini anlattı.

SURİYE, DEAŞ KARŞITI KOALİSYONA KATILMAYA HAZIRLANIYOR

Şara, Suriye’nin DEAŞ karşıtı koalisyona katılması konusunu ABD Başkanı Trump ile görüştüklerini bildirdi. Şara, terör örgütüyle mücadelede Washington yönetimiyle koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

10 yıl boyunca DEAŞ’a karşı birçok savaşa katıldıklarını kaydeden Şara, “ABD ordusunun Suriye'de bulunmasının nedenleri var ve şu anda Suriye hükümeti ile koordinasyon içinde olması gerekiyor. Bu yüzden bu konuları tartışmamız, ABD ile DEAŞ'la mücadele hakkında konuşmamız ve bir anlaşmaya varmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Şara ayrıca Trump ile yapılan görüşmede yaptırımların kaldırılması konusunun da gündeme geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde kendisine ve bazı Suriyeli yetkililere uygulanan yaptırımların kaldırılması kararına atıfta bulunarak, bu adımın Suriye’nin yeniden yapılanma süreci açısından hayati olduğunu dile getirdi.

"İSRAİL İLE ŞU ANDA DOĞRUDAN MÜZAKEREYE GİRMEYECEĞİZ"

Röportajda Şara’ya, Suriye ile İsrail arasındaki ilişkilerin geleceği de soruldu. Cumhurbaşkanı, ülkesinin Abraham Anlaşmaları’na katılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Şara, “Suriye'nin İsrail ile sınırı var ve İsrail 1967'den beri Golan Tepeleri'ni işgal ediyor. İsrail ile şu anda doğrudan müzakereye girmeyeceğiz, belki Başkan Trump bu tür bir müzakereye yardımcı olabilir.” dedi.

Suriye lideri, mevcut şartlarda doğrudan bir diplomatik temasın planlanmadığını kaydetti. Şara, İsrail ile gelecekteki olası görüşmelerin ancak uluslararası garantilerle yürütülebileceğini ifade etti.

"BEŞAR ESAD SURİYE’YE TESLİM EDİLMELİDİR"

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Beşar Esad’in halen Rusya’da yaşamını sürdürmesiyle ilgili bir soruya yanıt verdi. Şara, Esad’in yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğini vurguladı.

“Rusya, bir şekilde Suriye halkına karşı savaşa katılmıştır. Bu nedenle, Suriye ile yapılan müzakerelerin bir parçası olarak, Beşar Esad da dahil tüm arananlar Suriye'ye teslim edilmelidir. Ruslar farklı bir görüşte olabilir ancak adalet yerini bulmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Şara ayrıca geçmişte El Kaide ile ilintili olduğu iddialarına ilişkin bir soruya yanıt verirken, “Bence bu geçmişte kalan bir konu. Başkan Trump ile bunu tartışmadık. Trump'la gelecek hakkında konuştuk. Suriye'deki gelecekteki yatırım fırsatları hakkında konuştuk. Suriye artık jeopolitik bir müttefik ve ABD'nin, özellikle gaz çıkarma konusunda büyük yatırımlar yapabileceği bir yer olarak görülüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Şara, 11 Eylül saldırılarına ilişkin bir soruya ise, “O zamanlar ben sadece 19 yaşındaydım, yani çok genç bir insandım ve o zamanlar herhangi bir karar verme yetkim yoktu. Bu konuyla hiçbir ilgim yok. O zamanlar benim bölgemde El Kaide yoktu. Dolayısıyla bu soruyu yanlış kişiye soruyorsunuz. Öldürülen her sivil için yas tutuyoruz ve insanların savaştan acı çektiğini, özellikle de savaşın bedelini ödeyen sivillerin acı çektiğini biliyoruz.” yanıtını verdi.

TRUMP'TAN İLK DEĞERLENDİRME

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'dan, Şara ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Şara ile vakit geçirmek bir onurdu." ifadesini kullanan Trump, görüşmede Orta Doğu'da barışın detaylarının değerlendirildiğini ve Şara'nın bunu desteklediğini belirtti.

Trump, Şara ile tekrar görüşmek istediğinin bildirerek, Suriye'nin istikrarlı ve başarılı olmasının, bölgedeki tüm ülkeler için çok önemli olduğunun altını çizdi.

WASHINGTON’DA TARİHİ ÜÇLÜ ZİRVE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, pazartesi günü Beyaz Saray’da bir araya geldi. Üçlü toplantıda, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye ordusuna dahil edilmesini öngören planın ilerletilmesi ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi konularında uzlaşı sağlandı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İsrail ile Suriye arasında güvenlik anlaşmasına varılması sürecine destek verdiğini teyit etti. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Beyaz Saray’a yaptığı resmi ziyarette Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu. Açıklamada, Şara’nın ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılandığı ve bir saatten uzun süren görüşmenin “dostane bir atmosferde” geçtiği ifade edildi.

Trump’ın görüşmede “yeni Suriye yönetimine ve Suriye halkına duyduğu hayranlığı dile getirdiği”, ayrıca ülkenin istikrarı yeniden tesis etme çabalarını övdüğü bildirildi.

FİDAN: SORUN ALANLARINI NASIL YÖNETEBİLECEĞİMİZİ DEĞERLENDİRDİK

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD temaslarının ardından yaptığı açıklamada, “Özellikle Suriye'nin güneyinde, kuzeyinde ve diğer yerlerdeki sorun alanları daha iyi nasıl yönetilebilir? Sezar Yasasıyla ilgili çalışmalar nasıl yapılabilir? Onlara detaylı bakma imkanımız oldu. Görüşlerimizi, pozisyonlarımızı ortaya koyduk.” dedi.

Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile birçok yetkiliyle görüştüğünü bildirdi. Ziyaretinin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Washington temaslarıyla aynı döneme denk geldiğini belirtti.

Türk Dışişleri Bakanı, Şara’nın Trump ve ekibiyle gerçekleştirdiği görüşmenin bir bölümüne kendisinin de katıldığını ifade etti. Fidan, “Özellikle Trump'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve iyi dileklerini ilettim.” dedi. Görüşmelerde Suriye'nin birliği, huzuru ve kalkınması ile bölgenin güvenliğine ilişkin konuların ele alındığını kaydetti.

Fidan, Beyaz Saray’da Rubio, Şeybani, Witkoff ve Barrack’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından, “Özellikle Suriye'nin güneyinde, kuzeyinde ve diğer yerlerdeki sorun alanları daha iyi nasıl yönetilebilir? Sezar Yasasıyla ilgili çalışmalar nasıl yapılabilir? Onlara detaylı bakma imkanımız oldu. Görüşlerimizi, pozisyonlarımızı ortaya koyduk.” açıklamasını yineledi.

"YAPICI BİR GÖRÜŞME OLDU"

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmeyi “yapıcı” olarak nitelendirdi. Şeybani, sosyal medya platformu X’teki paylaşımında, toplantının tüm yönleriyle ele alındığını duyurdu.

Bakan, “Toplantıda Suriye meselesi tüm yönleriyle ele alındı. Suriye’nin birliğinin desteklenmesi, yeniden inşası ve gelecekteki kalkınmasının önündeki engellerin kaldırılması vurgulandı. Suriye halkı her zaman daha iyi bir geleceği hak ediyor.” ifadelerini kullandı.

Şeybani, görüşmenin sonuçlarının bölgesel istikrara katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti. Toplantının samimi bir atmosferde geçtiğini vurgulayan Şeybani, “Suriye’nin barış ve kalkınma sürecinde uluslararası işbirliğini geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.