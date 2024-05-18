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ABD’deki son 4 panda geri gönderiliyor

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#Abd#Panda#Çin
ABD’deki son 4 panda geri gönderiliyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 14:00

ABD’de bulunan Atlanta Hayvanat Bahçesi, ülkede kalan son 4 pandayı 2024 sonunda Çin’e geri göndereceğini duyurdu. Açıklamada kesin bir tarih belirtilmedi ancak transferin büyük olasılıkla Ekim ve Aralık ayları arasında gerçekleşeceği ifade edildi.

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Atlanta Hayvanat bahçesi yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, Atlanta Hayvanat Bahçesi'nin panda ebeveynleri Lun Lun ve Yang Yang'ı Amerika doğumlu ikizleri Ya Lun ve Xi Lun ile birlikte Çin'e geri döndürmek için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Açıklamada henüz transfer için kesin bir tarih bulunmadığını, ancak büyük olasılıkla Ekim ve Aralık ayları arasında gerçekleşeceği ifade edildi.

ABD’deki son 4 panda geri gönderiliyor

Panda ebeveynler Lun Lun ve Yang Yang 1999 yılında, ikiz pandalar ise 2016 yılından bu yana Atlanta’da bulunuyor. Atlanta'daki dört panda, Washington'daki Ulusal Hayvanat Bahçesi'nin 2023’ün Kasım ayında üç pandayı Çin'e iade etmesinden bu yana ABD’de kalan son pandalardı.

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Açıklamada, Atlanta'nın gelecekte herhangi bir pandaya ev sahipliği yapıp yapamayacağı konusunda, "Çin'deki ortaklarla henüz herhangi bir görüşme yapılmadığı" ifade edildi.

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#Abd#Panda#Çin

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