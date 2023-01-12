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ABD'deki skandalda ikinci perde! Sır gibi saklanıyordu... Deşifre oldu

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#Joe Biden#ABD#Dünya
ABDdeki skandalda ikinci perde Sır gibi saklanıyordu... Deşifre oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 07:55

ABD Başkanı Biden'ın başı ofisinden çıkan gizli belgeler ile dertte. Skandalda ikinci perde ülke gündemine adeta bomba gibi düşerken belgelerin bağlantılı olduğu ülkeler ilk defa açıklandı.

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ABD'de gündem Başkan Joe Biden... ABD'nin gafları ile meşhur başkanı Joe Biden'ın başı gizli belgeler ile dertte.

ABD'de adeta deprem etkisi yaratan skandalda ikinci perde yaşandı.

Eleştirilerin hedefindeki isim olan Biden'ın başkan yardımcılığı döneminden kalma yeni bir dizi gizli belgenin daha bulunduğu açıklandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Biden'ın kişisel dosyaları arasında 10 gizli belge daha bulundu.

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Söz konusu gizli belgelerin hangi ülkeler ile ilgili olduğu sır gibi saklanıyordu. Aynı haberlere göre, gizli belgelerin İran, İngiltere ve Ukrayna'yı ilgilendirdiği de gelen bilgiler arasında.

BEYAZ SARAY'DAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Beyaz Saray geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı'nın başkanın eski enstitüsünün Washington ofis alanında bulunan potansiyel olarak sınıflandırılmış belgeleri gözden geçirdiğini söylemişti.

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Başkanın özel danışmanı Richard Sauber ise belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğinin altını çizmişti.

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ADALET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Adalet Bakanlığı'nın söz konusu belgeleri incelemeye aldığı da gelen bilgiler arasında. Biden, geçtiğimiz dönemde konutundan gizli belge çıkan Trump'ı sorumsuzlukla suçlamıştı.

Şimdi ABD bunun bir sorumsuzluk mu yoksa unutkanlık nedeniyle mi yaşandığını tartışıyor.

TRUMP 'BUNAK' DEMİŞTİ

Dünyanın en yaşlı başkanlarından biri olan 79 yaşındaki Biden'ın sağlığı daha önce ABD gündeminde defalarca kez tartışma konusu olmuştu.

Eski Başkan Donald Trump Biden'a seçim kampanyasında 'bunak' demiş ve bilişsel teste girmesi haline sınıfta kalacağını öne sürmüştü.

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#Joe Biden#ABD#Dünya

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