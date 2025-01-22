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ABD'deki orman yangınlarında can kaybı 28'e yükseldi

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#Abd#Orman Yangını#Can Kaybı
ABDdeki orman yangınlarında can kaybı 28e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 09:30

ABD’nin California eyaletinde bulunan Los Angeles şehrinde süren Palisades ve Eaton orman yangınlarında can kaybı 28’e yükseldi.

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ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde 7 Ocak’ta başlayan orman yangınlarıyla mücadele sürerken, felaketin bilançosu bir kez daha ağırlaştı.

Los Angeles Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Palisades Yangını'nda 11, Eaton Yangını'nda ise 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 28’e yükseldi. California Ormancılık ve Yangın Koruma İdaresi’nden yapılan açıklamada, 23 bin 448 dönümlük alana yayılan ve 6 bin 500’ü aşkın yapıyı küle çeviren Palisades Yangını'nın yüzde 65 oranında kontrol altına alındığı belirtilirken, 14 bin 21 dönümlük alana yayılan ve 9 bin 410 yapıyı kullanılamaz hale getiren Eaton Yangını'nın ise yüzde 89 oranında söndürüldüğü kaydedildi.

YENİ YANGINLAR

Öte yandan bölgede en az 3 yeni yangının çıktığı belirtildi. San Diego şehri yakınlarında çıkan ve 85 dönümlük alana yayılan Lilac Yangını’nın yüzde 50 oranında söndürüldüğü açıklanırken, San Diego şehri yakınlarında başlayan ve 17 dönümlük alana yayılan Pala Yangını’nın ise tamamen kontrol altına alındığı aktarıldı. Jurupa Valey şehri yakınlarında çıkan ve 39 dönümlük alanda etkili olan Clay Yangını ile mücadele çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.

 

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#Abd#Orman Yangını#Can Kaybı

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