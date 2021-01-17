ABD'de meydana gelen kongre baskını ile ilgili flaş gelişme

ABD'nin başkenti Washington'da 6 Ocak günü Temsilciler Meclisinin basılmasıyla sonuçlanan olaylara karışan emekli Hava Kuvvetleri subayı Yarbay Rendall Brock Jrun (53) üzerinde plastik kelepçe bulundu.



Brock Jrın yargılandığı Teksas eyaletinde, Başsavcı Yardımcısı Jay Weimer 'Rehine almak istiyordu. ABD hükümetinin üyelerini kaçırmak, belki de alıkoymak, belki de infaz etmek istiyordu.' dedi.



Brock, meclis katında kask ve koruyucu yelek giymiş halde fotoğraflandıktan sonra Teksas’ta Pazar günü gözaltına alınmıştı. Brock'un üzerinde plastik kelepçe tespit edilmişti.