Dünya Haberleri

ABD'deki kritik isimden istifa: İran'daki savaşı destekleyemem... 'İsrail lobisinin baskısıyla başladı'

Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2026 17:50

ABD'de terörle mücadelenin başındaki isim, görevinden istifa ettiğini duyurdu. ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) Direktörü Joe Kent, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben yazdığı mektupta İran'a ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Kent, İran'daki savaşı destekleyemeyeceğini belirtti ve savaşın "İsrail lobisinin baskısıyla başladı" ifadesini kullandı.

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) Direktörü Joe Kent, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaşa dayanamayak görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını sosyal medya platformu X'ten duyuran Kent, İran'daki devam eden savaşı vicdanen destekleyemeyeceğini belirtti.

Kent paylaşımında, uzun bir süre düşündükten sonra istifa kararı aldığını ve İran'daki savaşı "İsrail'in ve güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız açıktır" ifadesini kullandı.

Trump tarafından kritik göreve atanan Kent, İran'ın ABD için yakın bir tehdit oluşturmadını vurguladı ve şöyle konuştu:

"Uzun düşünmelerden sonra, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörlüğü görevimden bugünden itibaren geçerli olmak üzere istifa etmeye karar verdim.

İran'daki devam eden savaşı vicdanen destekleyemem. İran, ulusumuz için yakın bir tehdit oluşturmuyordu ve bu savaşı İsrail'in ve güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız açıktır."

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'a yönelik, "Altınızda hizmet etmek ve NCTC'deki profesyonelleri yönetmek benim için bir onurdu." dedi.

TRUMP'A MEKTUP YAZDI

ABD Başkan Donald Trump'a hitaben yazdığı paylaşımına ekleyen Kent, mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump,

Uzun süren düşünmelerin ardından, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü görevimden bugün itibariyle istifa etmeye karar verdim. Vicdanım elvermediğinden İran’da devam eden savaşı destekleyemem. İran ülkemiz için acil bir tehdit oluşturmuyordu ve bu savaşı İsrail’in ve onun güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız açıktır.

2016, 2020 ve 2024 seçim kampanyalarınızda savunduğunuz ve ilk döneminizde hayata geçirdiğiniz değerleri ve dış politika ilkelerini destekliyorum. 2025 yılının Haziran ayına kadar, Orta Doğu’daki savaşların Amerika’yı vatanseverlerimizin değerli canlarından mahrum bırakan ve ulusumuzun zenginliğini ve refahını tüketen bir tuzak olduğunu anlamıştınız. İlk döneminizde, bizi bitmek bilmeyen savaşlara sürüklemeden askeri gücü kararlılıkla nasıl kullanacağınızı, modern dönemdeki herhangi bir başkandan daha iyi anladınız. Bunu, Kasım Süleymani’yi ortadan kaldırarak ve DEAŞ'ı yenilgiye uğratarak kanıtladınız.

Bu yönetimin başlarında, üst düzey İsrailli yetkililer ve Amerikan medyasının nüfuzlu üyeleri, 'Önce Amerika' platformunuzu tamamen sarsan ve İran'la savaşı teşvik etmek için savaş yanlısı duygular aşılayan bir dezenformasyon kampanyası yürüttüler. Bu yankı odası, sizi İran'ın Amerika Birleşik Devletleri için yakın bir tehdit oluşturduğuna ve şimdi saldırmanız durumunda hızlı bir zafer için açık bir yol olduğuna inandırmak suretiyle sizi aldatmak için kullanıldı. Bu bir yalandı ve İsraillilerin bizi binlerce en iyi erkek ve kadınımızın hayatına mal olan felaket Irak savaşına çekmek için kullandıkları taktiğin aynısıdır.

11 kez çatışma bölgelerinde görev yapmış bir gazi ve sevgili eşi Shannon'ı İsrail tarafından tezgahlanan bir savaşta kaybetmiş bir 'Altın Yıldız' eşi olarak, gelecek nesli ABD halkına hiçbir faydası olmayan ve ABD vatandaşlarının hayatlarının bedelini haklı çıkarmayan bir savaşta savaşmaya ve ölmeye göndermeyi destekleyemem.

İran'da ne yaptığımızı ve bunu kimin için yaptığımızı düşünmeniz için dua ediyorum. Cesurca eyleme geçme zamanı şimdidir. Rotayı tersine çevirebilir ve ulusumuz için yeni bir yol çizebilirsiniz ya da daha fazla gerileme ve kaosa sürüklenmemize izin verebilirsiniz. Kartlar sizin elinizde.

Yönetiminizde görev yapmak ve büyük ulusumuza hizmet etmek bir onurdu."

