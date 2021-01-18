ABD'deki kanlı kongre baskınının yeni görüntüleri şoke etti!

ABD'den CNN TÜRK’e bağlanarak yeni görüntüleri yorumlayan Ali Çınar şu noktaların altını çizdi:



Aslında protestocular Kongre Binası’na tek bir yerden değil belli yerlerden girdiler. Camları kırarak girenler oldu. Bazı yerlerde polisin engellemeye çalıştığını ama bazı yerlerde polisin engelleyemediğini gördük çünkü çok az sayıda polis vardı. Tabi içeriden de destek alınıp alınmadığına dair hala soru işaretleri var. Zira 1 polis tutuklu 2 polis açığa alındı ve 15 polis hakkında da soruşturma var. Yani bu videoda gördüğümüz gibi bazı polislerin bilhassa genel kurul içinde bir polisin müdahale etmediğini görüyoruz. Hatta konuşuyor, sohbet ediyor… O nedenle bu polis hakkında da soruşturma var ama anladığımız kadarıyla tam istenilen güvenlik tedbirleri alınmadığı için de bu tarz da bir görüntüyle karşı karşıya kaldık. Şunu da unutmamakta fayda var, bu kişiler içerisinde emekli asker, görevli 2-3 polis başka eyaletlerden avukat ve şirket CEO’su olanlar var.



ABD güvenlik güçleri şu anda başkentte teyakkuzda. Yetkililer yemin töreninin içeriden bir sabotaja uğraması ihtimalini değerlendiriyor.



Şu anda Ulusal Muhafız güçleri içerisinde soruşturmalar yürütülüyor. Yemin töreninde bir saldırı olabileceği ihtimalinden çekiniyor yetkililer. Anladığımız kadarıyla bir ihbar geldi ve ABD Başkanı Trump yanlılar kimler, geçmişte neler yapmışlar diye bu 25.000 Ulusal Muhafız askeri şu anda soruşturuluyor.Bu askerler yemin töreninde görevli olacakları için ABD'nin yeni başkanı Joe Biden’a veya Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e bir saldırı olabileceğinden şüpheleniliyor.



Şunu da belirtmekte fayda var kongreyi basanlar içerisinden Virginia eyaletinin Ulusal Muhafız güçlerine bağlı bir askerin kimliği tespit edildi. O nedenle bu 25.000 kişi içinde kimler tehdit oluşturabilir diye araştırmalar yürütülüyor. Güvenlik şu anda başkentte en üst noktada.



GİZLİ VE HASSAS BELGELER GÜNDEMDE

ABD basını ise kongre binasının basılmasının ardından oluşan güvenlik risklerini yazdı. Daha önce ABD kongre binasında görev yapmış bir yetkili gerçekleşen baskının ardından kongre binasının kritik haberleşme ağlarının ‘yeniden inşa edilmesi’ gerekebileceğini öne sürdü.

Kongre baskınına ilişkin yeni ortaya çıkan görüntülerde binaya giren kişilerin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ofisine saldırdığı ve son derece hassas bilgiler içeren belgeleri inceledikleri görülüyor.

Kongre baskını esnasında Pelosi ve beraberindekiler, karşıdan baskına gelenlerden kaçmak için son anda tahliye edilmiş ve bilgisayarının oturumunu açık unutmuştu. Yetkililer binaya giren kişilerin Pelosi’nin bilgisayarında ve e-posta kutusunda bulunan hassas bilgilerin bir bölümünün çalınmış olabileceğinden şüphe ediyor.

Araştırma yürüten FBI, baskının ardından sosyal medyada Pelosi’nin planlama yöneticisinin e-postalarını gösteren fotoğrafların paylaşıldığını açıkladı.

Başka bir resimde, bir Trump destekçisinin, Pelosi’nin masasında oturduğu görülüyordu. Yetkililer Pelosi’nin ofisinde ve masasının çekmecelerinde hassas ve gizli bilgilerin bulunduğunu, baskına gelenlerin bu dokümanların fotoğraflarını çekmiş olabileceğinden şüpheleniyor.

İsyancıların ayrıca kongre binasında bulunan bilgisayarlara korsan yazılım yüklemiş olabileceği düşünülüyor.



Binanın siber güvenlik ağlarının güvenliğiyle ilgili endişeler, baskının ardından siber güvenlik uzmanları tarafından da gündeme getirildi.



‘TEK TEK KONTROL EDİLMELİ’

Olayların ardından açıklama yapan eski ABD Kongresi siber güvenlik sistemi sorumlusu Ian Campbell, Kongre Binası’nın tekrar güvenli hale getirilmesi için olağanüstü çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Campell konuyla ilgili olarak, ‘Siber güvenlik işlerini bildiğimden, ağlar sıfırdan yeniden kurulana ve her bilgisayar silinene, formatlanana kadar ve donanımları tek tek incelenene kadar “güvenli” oldukları söylenemez diyebilirim.’ dedi.

Sorunun boyutuna dikkat çeken Campell, ‘Her yazıcı, her fotokopi makinesi. Her köşe bucak dikkatle aranmalıdır ve kontrol edilmelidir.’ dedi.



BU HABERLER İLGİNİZ ÇEKEBİLİR

