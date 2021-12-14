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ABD'deki hortum felaketinin en küçük kurbanı!

#ABD#Kentucky#Hortum Felaketi
ABDdeki hortum felaketinin en küçük kurbanı

Başta Kentucky olmak üzere çok sayıda ABD eyaletini vuran ve can kayıplarıyla birlikte büyük maddi hasara da neden olan hortum ve fırtına felaketinin en küçük kurbanı 2 aylık bir bebek oldu...

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ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşanan hortum felaketinin en küçük kurbanı olduğu belirtilen 2 aylık bebek Oaklynn, hayatını kaybetti. 

Jackie Koon 11 Aralık’ta yaptığı yazılı açıklamada, hortum felaketi sırasında iki çocuğuyla annesinin evinde olduklarını ve bir anda kendilerini komşunun bahçesinde bulduklarını belirtti.

Anne Jackie, 2 aylık bebeği Oaklynn ile oğlu Dallas’ın yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ancak bebek Oaklynn’ın dün yaşam savaşını kaybettiğini belirtti.

Felaket sırasında küçük bebeğin, bebek koltuğunda olduğu ve buna rağmen ciddi yaralandığı ifade edildi. Öte yandan, 2 gün yaşam savaşı verdikten sonra hayatını kaybeden bebeğin ağabeyi Dallas’ın ise hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

ABDdeki hortum felaketinin en küçük kurbanı

50 HORTUM MEYDANA GELDİ

Kentucky Valisi Andy Beshear, ABD'nin Ortabatı ve Güney'in bazı kısımlarında yaşanan şiddetli fırtınalarda yaklaşık 74 kişi Kentucky'de olmak üzere toplamda yaklaşık 88 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

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ABDdeki hortum felaketinin en küçük kurbanı

Kentucky başta olmak üzere sekiz eyalette iki gün içinde 50 hortum bildirildi.

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