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ABD’deki hortum felaketinde 64 kişinin öldüğü doğrulandı! 105 kişiden ise haber alınamıyor

#ABD#Hortum#Kentucky
ABD’deki hortum felaketinde 64 kişinin öldüğü doğrulandı 105 kişiden ise haber alınamıyor

ABD’nin Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, yaşanan hortum felaketinde 64 kişinin hayatını kaybettiğini, 105 kişiden ise hala haber alınamadığını belirtti.

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ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşanan hortum felaketinin bilançosu netleşmeye başladı. Kentucky Valisi Andy Beshear, sabah itibarıyla eyalet genelinde teyit edilen can kaybının 64 olduğunu bildirerek, can kaybının artacağına kesin gözüyle baktıklarını ifade etti. Beshear, can kaybının 70 veya 80'in üzerine çıkacağına inandığını açıklayarak, "Binlerce ev tamamen yıkılmasa bile hasar gördü. Hem ölümler hem de yıkım seviyeleri hakkında nihai sayıma ulaşmamız haftalar alabilir" dedi.

Beshear, hayatını kaybedenlerden henüz 18’inin kimliğinin belirlenemediğini aktarırken, hayatını kaybedenlerin yaş aralığının 5 aylıktan 86 yaşa kadar değiştiğini, 6’sının 18 yaş altı olduğunu açıkladı. Beshear, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 105 kişiden de henüz haber alınamadığını ifade etti.

KENTUCKY’DE BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLECEK

Vali Beshear, hortumda hayatını kaybedenler ve etkilenenler için eyalette bayrakların yarından itibaren bir hafta boyunca yarıya indirilmesini emrettiğini belirtti. Hortum felaketine ilişkin son gelişmeleri aktarmaya devam edeceğine dair halka güvence veren Vali Beshear, "Hiçbir yere gitmiyoruz. Bugün sizinle olacağız. Yarın sizinle olacağız ve yeniden inşa etmek için sizinle orada olacağız. Sanırım buradaki ve aynı zamanda ülkedeki herkes yanınızda" dedi.

Dün hortum felaketindeki son gelişmeler hakkında konuşan Vali Beshear, eyaletteki can kaybının en az 80 olduğunu açıklamış, bu sayının 100’ü aşmasını beklediklerini ifade etmişti.

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#ABD#Hortum#Kentucky

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