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ABD'deki hortum faciasında ölü sayısı 94'e çıktı! Çok sayıda kayıp var

#ABD#Hortum#Joe Biden
ABDdeki hortum faciasında ölü sayısı 94e çıktı Çok sayıda kayıp var

ABD’de hızı 320 km’yi bulan rüzgârla oluşan hortumlar altı eyaleti yıkıp geçti. En az 94 kişi ölürken kayıpları arama çalışması sürüyor.

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ABD’de altı eyalette etkili olan hortumlar en az 94 cana mâl oldu. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken kayıpların 100’ü aşmasından endişe ediliyor. Sadece Kentucky’de 80 kişi öldü. Bunların çoğu bir mum fabrikasının çalışanlarıydı. Tesisin çatısı çöktüğü sırada içeride 110 kişi bulunuyordu. Noel öncesi artan internet alışverişlerine cevap verebilmek için gece de çalışan Illinois’teki Amazon tesisinde ise 6 işçi öldü. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos yaşananlardan ötürü üzgün olduğunu söyleyip sosyal medyadan “Dualarımız yakınlarını kaybedenlerin aileleriyle” diye yazdı. Kentucky Valisi Andy Beshear, “Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim” dedi. Eyalette acil durum ilan edildi.

YARIM MİLYON BİNA KARANLIKTA

Bunun ülke tarihindeki en büyük kasırgalardan olduğunu söyleyen ABD Başkanı Joe Biden da iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine vurgu yaptı. Rüzgârın hızı saatte 320 km olarak ölçülürken rapor edilen hortum sayısı 30 oldu. Yarım milyondan fazla konut elektriksiz kaldı.

ABDdeki hortum faciasında ölü sayısı 94e çıktı Çok sayıda kayıp var

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#ABD#Hortum#Joe Biden

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