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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 23:54 | Son Güncelleme:

ABD'deki Halk Bankası davasında avukatlar, davanın düşmesi talebinde bulundu

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ABD'deki Halk Bankası davasında avukatlar, davanın düşmesi talebinde bulundu
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ABD'deki İran yaptırımları davasında Halk Bankası avukatları, federal mahkemenin yargı yetkisi olmadığı gerekçesiyle davanın düşürülmesini istedi.

New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde video konferans ile yapılan oturumda Halk Bankası avukatları, mahkemeden davanın düşmesi talebinde bulundu.

Davanın yargıcı Richard Berman ise Halk Bankası'nın talebine daha sonra karar verecek.

Öte yandan avukatlar, federal mahkemenin bankanın reddihakim başvurusunu reddetmesinin ardından, söz konusu taleplerini bir üst mahkemeye taşıdı.

Halk Bankası davasının görülmesine 1 Mart 2021'de başlanacak. Halk Bankası'na "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği” suçlaması yöneltiliyor.

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