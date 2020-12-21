ABD'deki cezaevlerinde 1700 mahkum Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Associated Press ve Marshall Projesi ortaklığında yapılan incelemede, ülkedeki eyalet ve federal cezaevlerinde bulunan mahkumlardan 275 bininin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Bu oranın ülkedeki toplam mahkûm nüfusunun 5'te 1'ine tekabül ettiği vurgulanan incelemede, bazı eyaletlerdeki hapishanelerde ise vaka sayısının mahkumların toplamının yarısını geçtiği ifade edildi.

Hapishanelerin genellikle mevcut kapasitesinin üstünde doluluk oranına sahip olduğu ve havalandırmasının yeterli olmadığına işaret edilen incelemede, ülke genelinde mahkumlar arasındaki Kovid-19 ölüm oranının genel nüfusa orandan yüzde 45 daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

‘GERÇEK RAKAM ÇOK YÜKSEK’

Mahkeme kararıyla ülke genelinde onlarca cezaevini denetleyen New York Rikers Adası Hapishanesi Başhekimi Homer Venters, gerçek sayının incelemede yer alan resmi rakamın çok üstünde olduğunu belirtti.

Venters, "Hala mahkumların hasta olduğu birçok cezaevi var, oralarda hastalara test yapılmadığı gibi yeterli tedavi de uygulanmıyor." ifadelerini paylaştı.

Yale Tıp Fakültesi Profesörü Emily Wang de cezaevlerindeki salgın oranına müdahale edilmesi gerektiğini belirterek, "Enfeksiyonlar ve ölümler olağanüstü yüksek. Bunlar devletin koğuşları ve bununla mücadele etmeliyiz." çağrısında bulundu.

MAHKUMLARA ÖNCELİK VERİLSİN ÇAĞRISI

Ülkedeki 50 eyaletten sadece 24'nün cezaevlerindeki Kovid-19 durumu verilerini paylaştığı belirtilen incelemede, buna göre genel olarak mahkûm nüfusundaki vaka ve ölüm sayısının bulundukları eyaletin nüfusuna oranla daha yüksek olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İncelemede, ülkedeki ceza adalet sisteminde ırksal eşitsizliğe de dikkat çekilerek, beyazlara göre siyahi Amerikalıların mahkûm edilme oranının 5 kat daha fazla olduğu, siyahi mahkumların aile üyesi veya yakınlarının da diğer ırklara göre Kovid-19'dan dolayı ölme veya hastaneye yatırılma oranının daha yüksek olduğunun altı çizildi.

Mahkûm haklarını savunan Cezaevi Politika Girişimi sivil toplum örgütü, ülke genelinde dağıtımına başlanan Kovid-19 aşısı uygulamasında sağlık çalışanları ve bakımevlerinde kalan yaşlılar gibi cezaevlerindeki mahkumların da öncelik sırasına alınması çağrısında bulundu.