MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'deki bombalamayla ilgili önemli gelişme
GeriDünya ABD'deki bombalamayla ilgili önemli gelişme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 27.12.2020 - 00:53 | Son Güncelleme:

ABD'deki bombalamayla ilgili önemli gelişme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'deki bombalamayla ilgili önemli gelişme
Abone Olgoogle-news

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde Noel sabahı meydana gelen patlamayla bağlantılı olarak polis bir kişiyi tespit etti.

ABD basınında yer alan haberlerde, federal yetkililerin patlamayla bağlantısı olan kişinin evinde arama yaptığı ifade edildi.

Söz konusu kişinin kimliği açıklanmazken, CBS televizyonu patlamayla ilgili 63 yaşında beyaz bir adamın soruşturulduğu bilgisini verdi.

Şehir merkezine park edilmiş karavan tipi aracın patladığı olayla ilgili soruşturma devam ederken, Belediye Başkanı John Cooper alana erişimi kısıtlamak için pazar gününe kadar o bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Vali Bill Lee de patlamanın etkisinin şiddeti ve büyüklüğü nedeniyle Beyaz Saray'dan federal yardım istedi.

Patlama nedeniyle en az 41 binanın zarar gördüğünü belirten Lee, hasar
oluşan iletişim sistemlerinin acil çağrı merkezi 911 dahil ev ve cep
telefonlarını da etkilediğini belirtti.

Patlamada 3 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan bu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıklanmıştı.

Metro Nashville Polis Departmanı sözcüsü Don Aaron da "Bu olayın kasıtlı olduğuna inanıyoruz." demişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle