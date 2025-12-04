ABD'deki Barış Enstitüsü'nün adı Trump'la değişti

Haberin Devamı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri Barış Enstitüsü'nün (USIP) "Donald J. Trump Barış Enstitüsü" olarak yeniden adlandırıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapılan bakanlık paylaşımında, "Bu sabah Dışişleri Bakanlığı, ülkemizin tarihindeki en büyük anlaşmacıyı temsil etmesi için eski Barış Enstitüsü'nün adını değiştirdi. Donald J. Trump Barış Enstitüsü'ne hoş geldiniz. En iyisi henüz gelmedi" denildi.

Bakanlık tarafından paylaşılan fotoğrafta, Trump'ın tam adının USIP binasının duvarına kazınmış ismin üstüne eklendiği görüldü.

"KENDİ YOK ETTİĞİ BİR KURUMA KENDİ ADINI VERMESİ OLDUKÇA İRONİK"

Eski USIP avukatı George Foote değişikliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "USIP binasının yeniden adlandırılması, yaraya tuz basmaktır. Bir federal yargıç, hükümetin silahlı ele geçirme girişiminin yasa dışı olduğuna karar verdi. Bu karar, hükümet temyize gittiği için askıya alınmıştır. Hükümetin binayı kontrol etmeye devam etmesinin tek nedeni budur. Hak sahipleri nihayetinde kazanacak ve ABD Barış Enstitüsü'nü ve binayı yasal amaçlarına geri kazandıracaktır" dedi.

Foote, Trump'ı kastederek, "Kendi yok ettiği bir kuruma kendi adını vermesi oldukça ironik" ifadelerini kullandı.

"ENSTİTÜ, BİR YILDAN KISA SÜREDE 8 SAVAŞI SONA ERDİREN BİR BAŞKANIN ADINI TAŞIYOR"

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Anna Kelly ise isim değişikliğini savunarak, USIP'in "bir zamanlar şişirilmiş ve işe yaramaz bir kuruluş olduğunu, yılda 50 milyon dolar harcarken barış sağlamadığını" söyledi. Kelly, "Şimdi, Donald J. Trump Barış Enstitüsü, hem güzel hem de uygun bir şekilde bir yıldan kısa sürede 8 savaşı sona erdiren bir başkanın adını taşıyor ve güçlü liderliğin küresel istikrar için neler başarabileceğinin sağlam bir hatırlatıcısı olarak duracak" şeklinde konuştu.

TRUMP KARARNAME İMZALAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayında imzaladığı kararnameyle çatışmaları çözmek için çalışan ve 1984'te Kongre tarafından kurulan USIP'i fiilen kapatmıştı. Mart ayında Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yetkilileri binaya zorla erişim sağlamaya çalışmış, ancak birkaç gün sonra polis eşliğinde geri dönmüşlerdi. Trump yönetimi, mart ayında USIP yönetim kurulunun çoğunu görevden almış; çalışanlarını ise temmuz ayında görevden uzaklaştırmıştı. USIP yönetimi, enstitü binasına ve varlıklarına el koyulmasına yönelik hukuk mücadelesi başlatmıştı.