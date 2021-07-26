MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de zincirleme kaza: 7 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
GeriDünya ABD'de zincirleme kaza: 7 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 26.07.2021 - 10:31 | Son Güncelleme:

ABD'de zincirleme kaza: 7 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de zincirleme kaza: 7 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

ABD'nin Utah eyaletinde 20 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Utah eyaletinde 20 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

Utah Otoyol Devriyesinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin orta batı kesiminde etkili olan kum fırtınası, görüş mesafesinde düşüş nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı.

Utah'ın Millard bölgesine bağlı Kanosh yakınlarında bulunan eyaletler arası otoyolda etkisini gösteren kum fırtınası nedeniyle dün yerel saatle 17.00'de 20 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı.

Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen hava ve kara ambulanslarıyla hastanelere sevk edildi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi