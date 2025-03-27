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ABD'de yüzlerce kişi Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk için bir araya geldi! Tepki yağıyor...

Güncelleme Tarihi:

#Rümeysa Öztürk#Tufts Üniversitesi#ABD
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 11:28

Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün, dün akşam Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından sebep belirtilmeden gözaltına alınması Hem Türkiye'de hem ABD'de tepkilere neden oldu. ABD'nin Massachusetts eyaletinde yüzlerce kişi, Öztürk'ün gözaltına alınmasını protesto ederken, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, durumun yakından takip edildiğini ve ABD'li yetkili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.

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ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün, dün akşam saatlerinde evinin yakınlarında, ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından sebep belirtilmeden gözaltına alındı.

Fulbright burslusu ve doktora eğitiminin son yılında olan Öztürk, dün akşam iftara gitmek için Somerville'deki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından durduruldu.

Sosyal medyaya yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, sivil ve bazılarının yüzü maskeli 6 kişinin, Öztürk'ün etrafını sardığı ve elinden zorla telefonunu almaya çalıştığı görüldü.

ICE görevlileri, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk'ün sesli itirazları kamera kayıtlarına yansıdı.

ABDde yüzlerce kişi Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk için bir araya geldi Tepki yağıyor...

KOMŞULARI SARSILDI: GÖZALTI DEĞİL,KAÇIRILMAYA BENZİYOR

AP haber ajansı olayın görüntülerini yayınladığı haberde Türk öğrencinin komşularının ifadelerine yer verdi. Saat 17:30 civarın gerçekleşen olay nedeni ile 'sarsıldıklarını' belirten komşular durumun gözaltından çok bir kaçırılma olayına benzediğini söylediler.

32 yaşındaki yazılım mühendisi Michael Mathis ajansa yaptığı açıklamada "Yüzleri kapalı bir şekilde onu yakalamaya çalıştılar. Araçlarında herhangi bir yazı yok, yüzleri kapalı bu bir kaçırma olayına benziyordu" dedi.

TÜRKİYE'NİN WASHINGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, X hesabından ABD'de gözaltına alınan Öztürk'ün durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Boston'da gözaltına alınan Öztürk'ün durumunun yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, Öztürk'ün ailesinin düzenli olarak bilgilendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi ve diğer yetkililer nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Vatandaşımızın haklarının korunması için gerekli konsolosluk hizmetlerinin ve hukuki desteğin sağlanması amacıyla her türlü çaba gösterilmektedir." ifadelerine yer verildi.

ABDde yüzlerce kişi Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk için bir araya geldi Tepki yağıyor...

İFTARA GİTMEK İÇİN EVİNDEN ÇIKTIĞI ESNADA GÖZALTINA ALINMIŞTI

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Türk öğrencinin avukatı Mahsa Khanbabai yaptığı yazılı açıklamada, "Rumeysa Öztürk, Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olarak geçerli F-1 statüsünü sürdüren bir Türk vatandaşıdır. 25 Mart akşamı ramazan orucunu açmak için arkadaşlarıyla buluşmaya giderken DHS ajanları tarafından Somerville, MA'deki evinin yakınında gözaltına alındı." ifadelerine yer verdi.

Öztürk'ün nerede olduğunu bilmediğini ve kendisine ulaşamadığını kaydeden Khanbabai, müvekkili hakkında "şu ana kadar hiç bir suçlama yapılmadığını" vurguladı.

Ayrıca, Tufts Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada da söz konusu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir şekilde haber verilmediği bildirildi.

ABDde yüzlerce kişi Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk için bir araya geldi Tepki yağıyor...

YÜZLERCE KİŞİ TEPKİ GÖSTERDİ

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ABD'nin Massachusetts eyaletinde yüzlerce kişi, Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince gözaltına alınmasını protesto etti.

"Filistin Kurtuluş Koalisyonu" adlı aktivist grup tarafından organize edilen gösteri kapsamında yüzlerce kişiden oluşan kalabalık grup, Powder House Park'ta bir araya geldi.

"Rümeysa'yı serbest bırakın" ve "Rümeysa'nın yanındayız" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Öztürk'ün derhal serbest bırakılmasını talep etti.

ABDde yüzlerce kişi Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk için bir araya geldi Tepki yağıyor...

ABİSİNDEN AÇIKLAMA: FİLİSTİN GÖSTERİLERİNE DESTEK VERDİĞİ İÇİN GÖZALTINA ALINDI

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Rümeysa Öztürk'ün abisi Dr. Asım Öztürk, kardeşinin, Filistin gösterilerine destek vermesinden dolayı gözaltına alınmasını kınadı.

Öztürk, kardeşi Rümeysa'nın, dün akşam saatlerinde, Massachusetts'te evinin yakınlarında, ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınmasına yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

"Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış biri olarak yaşanan hadiseyi gerek hukuki gerekse bilimsel olarak şiddetle kınamaktayım." ifadesini kullanan Öztürk, kardeşinin sadece okul gazetesinde yazılan ortak bir yazıda imzası bulunması nedeniyle gözaltına alındığını bildirdi.

ABDde yüzlerce kişi Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk için bir araya geldi Tepki yağıyor...

Kız kardeşinin "Filistin hususunda provokatif veya saldırgan bir eyleme karışmadan", sadece üniversite yönetiminin Filistin-İsrail hususundaki yaklaşımlarını eleştiren bir yazı kaleme aldığını belirten Dr. Öztürk, ICE polisini "cadı avına çıkmakla" suçlarken, “Canary Mission” isimli internet sitesinin Rümeysa'yı bu yazısı üzerinden "fişlediğini" kaydetti.

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Dr. Öztürk açıklamasının devamında, "Canary Mission, Filistin meselesini terörizm ile eşleştirerek Filistin destekçilerini terörize etmekte, temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanmasını teşvik etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, kardeşi Rümeysa Öztürk'ün, "Müslüman bir kimlik taşıması sebebiyle bu tür haksız uygulamalarla mağdur edilmeye çalışıldığını" vurgulayarak, gözaltı uygulamasının, "Batı'nın ve Amerika'nın kök paradigması olan ifade özgürlüğünü hiçe sayan, kendi kendini inkar eden bir adım" olduğunu ifade etti.

ABDde yüzlerce kişi Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk için bir araya geldi Tepki yağıyor...

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#Rümeysa Öztürk#Tufts Üniversitesi#ABD

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