ABD'de yürekleri ısıtan hikâye: Hastanede terk edilmişti... Artık yepyeni bir hayatı var!

Kendisi de Uganda'da zorlukları içinde yaşayan ve ABD'de yeni bir hayat kuran Peter Mutabazi, koruyucu ailesi tarafından terk edilen 13 yaşındaki çocuğa yeni bir başlangıç hediye etti ve herkesin kalbini kazandı.

Fakir ve zor bir çocukluk geçirdiği Uganda'da sık sık evden kaçtığını ve sokaklarda yaşadığını anlatan Peter Mutabazi kendisi de zorluklarla ve koruyucuların desteğiyle büyümüş biri olarak bir çocuğu sokaklarda son bulacak hayatından kurtarmak istedi ve ne yapabileceğini araştırırken Tony'yle yolları kesişti...

Tony, 2 yaşından beri 'sistemde' yer alan yani evlat edinilmeyi ya da koruyucu aile bulmayı bekleyen bir çocuktu. 4 yaşındayken Oklohoma'da yaşayan bir aile tarafından evlat edinilen küçük Tony maalesef aradan yıllar geçtikten ve yeni evine alıştıktan sonra 11 yaşındayken terk edildi. Hem de bir hastanede.

Evet Tony'yi ailesi sandığı kişiler bir hastanede tek başına bırakıp gitmişti. Ancak Tony'nin yolu tam da bu sırada Peter Mutabazi'yle kesişti ve adeta hayata yeniden başladı. Tony'yi görür görmez onunla özel bir bağ kurduğunu anlatan Peter, hemen işlemlere başladı ve Tony'nin yeni ailesi olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ve başardı!

Tony şu anda Peter Mutabazi'nin hayatın ona verdiklerinin karşılığını vermek için bekar bir baba olarak çıktığı yolda evlat edindiği çocukların en büyüğü ve (şimdilik) sonuncusu.

Üstelik güzel haberler bununla da bitmedi ve 2019 yılında Tony'nin babası olarak ona yeni bir hayat sunmayı başaran Peter Mutabazi, yıllar süren mücadelenin ardından ABD vatandaşı olmayı da başardı.

Artık her zaman birlikte ve mutlu olan Peter Mutabazi ve Tony'nin hikâyesi insanları mutlu etmeye ve onları böyle güzel adımlar atmak için teşvik etmeye devam ediyor.

Maceralarını Instagram'dan paylaşmaya devam eden bu güzel ailenin öyküsü 'Bana Peter diyebilirsin' diyen bu cesur adam Tony'nin verdiği 'Sana baba diyebilir miyim?' cevabıyla başladı ve hala mutlu mesut şekilde devam ediyor!

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