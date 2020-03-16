ABD'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 71'e yükseldi

Ülkedeki virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı en son rakamlara göre, ABD genelindeki Kovid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Ülkedeki 50 eyaletin 49'unda görüldüğü rapor edilen virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, pazartesi günü itibarıyla 71'e, vaka sayısı ise 4 bin 138'e yükseldi.

Söz konusu ölümlerin 42'si virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, bunu 6 ölümle Kaliforniya ve yine 6 ölümle New York takip ediyor.

NEW YORK, "ABD'DE EN FAZLA VAKA OLAN EYALET"

Teyid edilen vaka sayısı bakımından New York eyaleti, ABD'de salgının çıkış yeri olan Washington eyaletini geçmiş bulunuyor.

New York eyaleti, 954 virüse yakalanmış hasta sayısıyla ülkeden en fazla vakanın bulunduğu eyalet olarak öne çıkarken, onu 769 ile Washington, 473 ile de Kaliforniya izliyor.

ABD ORDUSUNDA KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKAN KİŞİ SAYISI 37’YE ÇIKTI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu sabah itibarıyla bakanlık bünyesinde koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanların sayısının 37’ye yükseldiğini açıkladı.



Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman ile ABD Genelkurmay Başkanlığı Başhekimi Tuğgeneral Paul Friedrichs, ortak basın toplantısı düzenleyerek, bakanlık bünyesindeki koronavirüs vakaları hakkında bilgi verdi.

Friedrichs, "Bu sabah 05.00 itibarıyla 18’i muvazzaf asker, 13’ü askerlerin ailelerinden, 3'ü sivil personel ve 3'ü sözleşmesi personel olmak üzere toplam 37 kişinin testleri pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Friedrich, şu ana kadar ABD ordusunda toplam 495 Kovid-19 testi yapıldığı bilgisini paylaştı.

Hoffman ise ABD yönetiminin talebi üzerine askeri hastane ve tıbbi personelini sivil otoritelerin yardımına sevk edebileceklerini belirtti.

Pentagon’un tıbbi destek birimlerinin acil durum ve askeri ihtiyaçlar için tasarlandığını vurgulayan Hoffman, bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek üzere tasarlanmadığını ifade etti.

Hoffman, destek amaçlı gönderilecek tıbbi personelin de yine ABD ordusunun ülke içindeki ve ülke dışındaki hastanelerinden getirileceğini kaydetti.