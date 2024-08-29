ABD'de yeni skandal! Trump ortalığı karıştırdı... Yardımcısından Harris'e sert sözler: Cehenneme git

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ABD Başkanlık seçimleri yaklaşırken sular durulmuyor. Başkan Biden'in aday olmayacağını açıklması ve Demokrat Parti'nin Biden yerine yardımcısı Kamala Harris'i başkan adayı olarak belirlemesi üzerine seçim yarışı hız kazandı. Cumhuriyetçi parti adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ın son hareketi de tartışmaları beraberinde getirdi. Washington Post'ta yer alan bir habere göre seçim kampanyasını yürüten ve mitinglerine devam eden Trump, 3 yıl önce Afganistan'daki patlamada hayatını kaybeden 13 ABD askerinin Arlington şehrinde bulunan askeri mezarlıktaki anma törenine katılacağını açıkladı.

MEZARLIKTA SADECE ANMAYA İZİN VAR

Askeri yetkililer Trump'ın kampanya ekibine yasaya göre askeri mezarlıkta kampanya faaliyetlerini yürütmenin yasak olduğunu sadece anma ve çelenk bırakmaya izin verildiğini iletti. Ancak iddiaya göre Trump bu yasayı dinlemedi. Etkinliğin ilk aşamasında Trump ve bombalamada yaralanan iki Deniz Piyadesi Tyler Vargas-Andrews ile Kelsee Lainhart, bugüne kadar çatışmalarda ölen ama kimliği tespit edilemeyen ABD askerlerine adanmış bir anıt olan mezara çelenk bıraktı.

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'TRUMP YASAYI İHLAL ETTİ' İDDİASI

Afganistan'da ölen askerlerin mezarlarının bulunduğu kısma geçilirken basının ve kameraların buraya alınmayacağının açıklanmasına karşın Trump ekibinin mezarlık görevlileri ile tartıştığı, görevlilerin uyarılarına karşın mezarlığa kameralar soktukları ve Trump ile çekim yaptıkları öne sürüldü.

HARRİS KAMPANYA SÖZCÜSÜ TRUMP'A YÜKLENDİ

Demokrat Parti ise mezarlık olayı ile ilgili Trump'a yüklendi. CNN ile yaptığı bir röportajda partinin başkan adayı Kamala Harris'in kampanya sözcüsü Michael Tyler, mezarlık olayının oldukça üzücü olduğunu söyledi ancak "Trump ekibinden gelmesi şaşırtıcı değil" dedi.

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TRUMP'A ŞOK SUÇLAMALAR

Mezarlıkta yakınları gömülü olan bazı kişiler de Trump'ı eleştirdi. Babası da Arlington'daki askeri mezarlıkta gömülü olan emekli general Paul Eaton, olayla ilgili "Bu kadar iğrenç bir şey görmedim. Federal bir tesiste herhangi bir siyasi faaliyette bulunmak tamamen uygunsuzdur. Benim açımdan, askerlerimizin mezarlarının olduğu bir mezarlıkta herhangi bir çıkarcı faaliyette bulunmak ahlaksızlıktır." açıklamasında bulunarak Trump'ı suçladı.

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Trump geçtiğimiz günlerde Deniz Piyadesi Çavuş Nicole Gee'nin mezarının başında ailesiyle çektirdiği fotoğrafı yayınladı. Fotoğrafta Trump başparmağını kaldırıyor ve diğerleri de gülümsüyordu. Eaton bu hareketi dehşet verici olarak nitelendirdi.

TİKTOK'TA VE X'TE GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Olayla ilgili Trump ekibi ise kendini savunuyor. Trump kampanya sözcüsü Steve Cheung olayda mezarlık görevlilerini suçlarken personelin haksız yere fiziksel temas başlattığını öne sürerek haklı olduklarına dair kanıtlar sunacağını ifade etti. Ancak kanıt görüntülerin Cumhuriyetçi Parti'nin TikTok'taki kampanya hesabından yayınlanması tartışmaları alevlendirdi.

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Bunun yanında kampanya yöneticilerinden Chriss LaCivita, sosyal medya platformu X'te Trump'ın patlamada ölen bir asker olan Astsubay Ryan Knauss'un mezarına çiçek bıraktığı ve ailesiyle telefonda konuştuğu videoyu yayınladı. LaCivita mezarlık görevlisinin olayları büyüttüğünü söyledi ve Trump'ın askerleri anmak dışında bir şey yapmadığını belirtti.

VANCE'DEN HARRIS'E: CEHENNEME GİT

Cumhuriyetçi başkan yardımcısı adayı JD Vance ise asker ailelerinin Trump'u oraya davet ettiklerini söyledi. Trump'ı eleştiren Harris'e de yüklenen Vance, "Harris Trump'a bağırmak istiyor. Yapabilir. Cehenneme gidebilir" şeklinde tepki gösterdi.

BAZI ASKER AİLELERİ: TRUMP'I BİZ DAVET ETTİK

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Vance'nin "Trump'u asker aileleri davet etti iddiasını doğrular nitelikte açıklamalar da mevcut. Oğlu Çavuş Darin “Taylor” Hoover'ın bombalamada hayatını kaybettiğini söyleyen Darin Hoover, Çarşamba günü verdiği bir röportajda bunu yeniden doğruladı. Hoover "Onu biz davet ettik. Bize o gelmedi Hepimize ve çocuklarımızın başına gelenlere karşı samimiyetten başka bir şey göstermedi ve bunun elimizden alınmaya çalışılması vicdansızlıktır" şeklinde Trump'ı savundu.

Arlington'daki etkinliğe katılan Ordu Gazileri Temsilci Michael Waltz da Trump'ın arkasında durdu ve mezarlık çalışanını suçladı. Waltz, "Trump-Vance ve kampanya pankartları olsaydı veya mikrofona gidip diğer tarafı eleştirseydi o zaman yasaya uygunsuz olurdu ama bunların hiçbiri yoktu" dedi.