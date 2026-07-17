ABD’de yaz saati kalıcı oluyor

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İki partinin de ortak desteğini alan yasa, yürürlüğe girmek için Senato onayını bekliyor. Tasarıyı hazırlayan Cumhuriyetçi Vern Buchanan, yılda iki kez yapılan değişimlerin günlük yaşamı aksattığını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump da “İnsanların artık saat konusunda endişelenmeyi bırakmasının zamanı geldi” diyerek tasarıya tam destek verdi. Yasayla, halihazırda yaz saati kullanmayan eyaletler kapsam dışı kalma hakkına sahip olacak.

GÜVENLİK VE EKONOMİ TARTIŞMASI

Destekçiler, saat değişiminin uyku düzenini bozduğunu, iş ve trafik kazalarını artırdığını savunuyor. Kışın akşam saatlerinde gün ışığının bir saat fazla kalmasının yerel ticareti canlandıracağı belirtiliyor. Muhalifler ise kalıcı yaz saatinin kışın sabahları karanlıkta bırakacağını hatırlatıyor. Bazı eyaletlerde güneşin sabah 09.00’a kadar doğmayacak olması; erken saatte yola çıkan öğrenciler, işçiler ve çiftçiler için güvenlik riski yaratıyor.

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TÜRKİYE 10 YILDIR UYGULUYOR

Türkiye 2016 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde kalıcı yaz saati sistemini uyguluyor. Kış saati uygulamasının tamamen kalkmasıyla Türkiye, yıl boyunca GMT+3 zaman diliminde yer alıyor.