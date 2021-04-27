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Dünya
Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
Haber Giriş: 27.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

ABD’de yaşayan Türk genci annesini ve kız kardeşini öldürdü

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ABD’de yaşayan Türk genci annesini ve kız kardeşini öldürdü

ABD’nin Dallas kentinde yaşayan Burak Hezar (29), akademisyen annesi Ayşe Işıl Borat ve kız kardeşi Burcu Hezar’ı (17) bıçaklayarak öldürdü.

Cinayetlerin ardından San Fransisco’da yaşayan babası Dr. Rahmi Hezar’ın yanına kaçmaya çalışan gencin, Dallas Havalimanı’nda gözaltına alındığı bildirildi. Polisin verdiği bilgiye göre, üvey baba Ufuk İnce eve geldiğinde Burak ile anne ve kardeşin kavga ettiklerini görünce polise haber verdi. Bu sırada anne ve kız kardeşini bıçaklayarak evden kaçan Burak, Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı’nda otomobil kiralarken yakalandı.

KEFALET 2 MİLYON $

Üzerinden uçak bileti de çıkan gencin, son anda uçağa binmek yerine araba kiralamaya karar verdiği anlaşıldı. Tutuklanan Burak’ın kefalet bedeli 2 milyon dolar olarak açıklandı. Ailenin komşuları, anne Işıl’ın çok şefkatli olduğunu, evde hiç bağrışma olmadığını, çocuklarına iyi baktığını ve her şeyi çocukları için yaptığını söylediler. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Ayşe Işıl Borat, 2 yıl önce yeniden dünyaevine girmişti.

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