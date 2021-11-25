ABD'de yargı kararı: 'Opioid krizinden ülkenin en büyük üç eczane zinciri sorumlu'

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Cleveland'daki davada Walgreens Boots Alliance, CVS ve Walmart'ın, Ohio eyaletinde ağrı kesici ilaç satışlarını yeterince kontrol etmediği sonucuna varıldı.

Şirketlerin ödeyeceği tazminat tutarına başka bir duruşmada karar verilecek. İlk olarak CVS karara itiraz edeceğini açıkladı.

MİLYONLARCA KİŞİ İLAÇLARA BAĞIMLI HALE GELDİ

Son 20 yılda milyonlarca Amerikalı, aşırı sayıda reçetelenen ve kötüye kullanılan Fentanyl ve OxyContin gibi opiat bazlı ilaçlara bağımlı hale geldi.

1999-2019 yılları arasında yaklaşık 500 bin kişi, aşırı doz ağrı kesicilerin kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti. ABD'de yerel ve eyalet yönetimleri ise ağrı kesici epidemisinin, kaynaklarına büyük yük bindirdiğini söylüyor.

Ağrı kesicilerin satışından kâr elde eden firmalardan da bu maliyetlerin bir kısmının telafi edilmesi isteniyor. Bu nedenle yaklaşık 3 bin 300 dava açıldı. Eczane zincirlerinin yanı sıra büyük ilaç şirketleri ve tıp uzmanları da sorunu görmezden gelmekle suçlanıyor.

Ohio'da Lake ve Trumbull bölgeleri avukatları, her ilçe için opioid salgınının sosyal ve yasal masraflarının 1 milyar dolar olduğunu savundu. Yapılan ortak açıklamada, "Bugün Walmart, Walgreens ve CVS aleyhindeki karar, topluma verilen zarara ilişkin kesilen gecikmiş bir hesaptır" denildi.

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3 zincir firma da ağrı kesicilerle ilgili olarak yasal olmayan kullanımlarını önlemek için adımlar attıklarını söyleyerek iddiaları yalanladı.