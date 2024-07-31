ABD'de yapılan ankete göre, Demokratların çoğunluğu Harris'in adaylığını destekliyor

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Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yaptığı ankette, 25-29 Temmuz arasında 1143 kişiye başkanlık seçimleri hakkında sorular yöneltildi.
Ankete katılan Demokratların yaklaşık yüzde 80'i, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Demokratların resmen adayı olması beklenen Harris'in adaylığından memnun olacağını belirtti.
Ankete katılan siyahilerin yaklaşık yüzde 70'i ve Hispaniklerin yaklaşık yarısı, Harris'in adaylığından memnun olacaklarını kaydetti.
Biden hakkında da sorular yöneltilen ankette, katılımcıların yaklaşık yüzde 75'i ABD Başkanı'nın adaylıktan çekilmesinin "doğru karar" olduğunu ifade ederken, yaklaşık yüzde 60'ı Biden'ın başkanlığı iyi yürütemediği görüşünü bildirdi.
AMERİKALILARIN ÇOĞU, YARIŞIN HARRİS İÇİN ZOR GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR
Ankette katılımcıların yüzde 56'sı ise Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ın karşısına Harris'in çıkması halinde Trump'ın seçimi kazanacağı görüşünü paylaştı.
Cumhuriyetçilerin yaklaşık yüzde 90'ı Trump'ın başkan olmasını muhtemel görürken, Demokratların yaklaşık yüzde 70'i Harris'in yarışı kazanacağı görüşünde.