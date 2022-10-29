ABD'de vücut geliştirme skandalı! Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

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ABD'de vücut geliştirme müsabakaları söz konusu olduğunda akla ilk gelen isimlerden biri olan Jim Manion, uzun yıllar boyunca hem amatörler hem de profesyoneller için turnuva organizasyonlarına imza attı.

Oğlu J.M. ise babasının bu konumundan faydalanarak kirli işler çeviriyordu. 15 yılı aşkın süre boyunca babasının organize ettiği müsabakalara katılan kadın vücut geliştirme sporcularının çıplak fotoğraflarını çeken J.M., bu görüntüleri kendi kurduğu yetişkin içerikli sitelerde yayınlayıp para kazanıyordu. J.M.'in kurucusu olduğu sitelerden Fitness Divas'ın sloganı her şeyi anlatmak için yeterliydi: "En Sevdiğiniz Vücut Geliştirme Sporcuları... Çıplak!"

Washington Post'un bu sitelerdeki 30 binden fazla fotoğraf üzerinde gerçekleştirdiği bir inceleme, 200'den fazla kadın sporcunun bikinili, iç çamaşırlı ya da tamamen çıplak görüntülerinin bu sitelerde paylaşıldığını ortaya çıkardı.

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O sporculardan biri olan Jenn Gates, 2008 yılında alanın en prestijli yarışmalarından biri kabul edilen Olympia'nın görünüş kategorisinde 2008 yılında birinci seçildi. Bu başarısı sayesinde fitness dergilerinin kapaklarını süsleyen ve birçok sponsorluk anlaşması yapan Gates, asıl işi olan hemşireliği dahi bıraktı.

Gates için işler oldukça iyi gidiyordu. Ta ki menajeri J.M.'den, kendisine bikinisiz fotoğraflarını çekme talebiyle gelene kadar. Gates bu teklifi reddetti. Ancak Washington Post'un yaptığı araştırma, J.M.'in pornografik içerikli sitelerinden birinde Gates'in bikinili ve mayolu fotoğraflarının da bulunduğunu ortaya koydu.

Bu gerçeği gazetenin muhabirlerinden öğrendiğinde şoke olan Gates, "Ben fotoğraflarımın böyle bir sitede yayımlanmasına asla rıza göstermedim" diye konuştu. Olympia'yı kazandıktan üç yıl kadar sonra, yaşadığı mide bulandırıcı olaylara daha fazla dayanamadığı için vücut geliştirme sporunu bırakan Gates, genç kadınlara da müsabakalardan uzak durmaları uyarısında bulundu.



Jenn Gates

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SÖMÜRÜ MÜNFERİT DEĞİL SİSTEMATİK

Washington Post'un görüştüğü ve aralarında sporcuların, hakemlerin, müsabaka yöneticilerinin de bulunduğu onlarca kaynak da vücut geliştirme sporu içindeki kadınlara uygulanan sistematik sömürüye dair akıllara durgunluk verecek şeyler anlattı.

Vücut geliştirmeyle uğraşan kadınlar sürekli diyet ve antrenman yapma zorunluluğu, finansal istikrarsızlık ve kazanma hırsı gibi sebeplerle oldukça hassas bir durumda oluyor. Washington Post'un araştırmasıyla ortaya çıkanlar, kadınların bu psikolojisinin kendilerine karşı bir silah olarak kullanıldığını gösteriyor. Örneğin sporcuların önemli bir kısmı cinsel içerikli fotoğraflar çektirmeyi reddettiklerinde yahut neredeyse tamamı erkek olan hakemleri, menajerleri ve organizatörleri memnun edemediklerinde skorlarının düşeceğine inanıyor.

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J.M. Manion gazetenin yorum talebine yanıt vermezken, pornografik içerikli sitelerde yayınlanan çekimlerin bazılarına katılan tanınmış antrenör Rob Rosetti, fotoğrafların kadınların rızası alınarak çekildiğini söyledi.

Rosetti, gazeteye gönderdiği mesajda, "Katılmam istenen çok az sayıdaki çekimde, hiçbir sporcunun J.M. ya da çekime asistanlık eden bir başkası tarafından zorlandığına, baskı altına alındığına, ikna edildiğine, tehdit edildiğine ya da mecbur bırakıldığına şahit olmadım. Çekimler hep sporcuların kendi özgür iradeleriyle gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

"ÇÜNKÜ DÜN GECE ODAMA GELMEDİN"

Daha önce California eyaletine bağlı Santa Clara ilinin şerif bürosunda görev yapmakta olan Mandy Henderson ise kadın sporcuların maruz kaldığı zorlamayı birebir yaşayanlardandı. Henderson, amatör müsabakalardan profesyonel lige geçmesini sağlayacak olan lisansı almasını kolaylaştıracağı beklentisiyle çıplak fotoğraflarının çekilmesini kabul etmişti.

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Amatör vücut geliştirme pahalı bir hobiyken profesyonellik lisansı sayesinde bu hobi gelir getiren bir kariyere dönüşüyor. Bir başka deyişle profesyonellik lisansı daha fazla para, daha fazla sponsorluk ve Arnold Classic ya da Olympia gibi çok büyük müsabakalarda yarışma şansı demek.

2009 yılında yapılan amatör bir müsabakada dördüncü olan Henderson, profesyonellik lisansını alma sürecinin fazlasıyla uzun sürmesinin şaşkınlığını yaşıyordu. Bunun sebebini sorguladığında tanınmış bir hakemden, "Çünkü dün gece benim odama gelmedin" cevabını aldı.

Başına gelebileceklerden korktuğu için adını açıklamak istemeyen bir başka kadın ise Rosetti'ye çıplak poz vermek istemediğini söylemiş olmasına karşın J.M.'in kendisinden soyunmasını ve iki çıplak kadınla birlikte duşa girmesini talep ettiğini belirtti ve ekledi: "Bunun ne kadar berbat bir tecrübe olduğunu size anlatmam mümkün değil."

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"SANIRIM BEN AMACIMA ULAŞAMAYACAĞIM"

Bikini kategorisinde yarışan Aly Garcia da uzun süre boyunca hem çıplak fotoğraf tekliflerini ve hakemlerle organizatörlerin istenmeyen ilgisini nazik bir biçimde reddetmeye hem de kariyerini ayakta tutmaya çalıştı. Ancak 2017'de sporu bırakmak zorunda kaldı. Zira sektörün güçlü isimlerinin cinsel ilişki taleplerine olumlu yanıt vermedikçe büyük müsabakalarda şampiyon olamayacağını anlamıştı.

"'Amacıma ulaşmamın tek yolu bu mu? Öyleyse sanırım ben amacıma ulaşamayacağım' diye düşündüm" ifadelerini kullandı Garcia Washington Post'a yaptığı açıklamada.

Yukarıda da dedğimiz gibi, ABD'de vücut geliştirme alanında önde gelen amatör ve profesyonel federasyonlar, J.M.'in babası Jim Manion tarafından yönetiliyor. Manion Ulusal Fizik Komitesi (NPC) ile Ulluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Profesyonel Ligi'nin (IFBB Pro League) başkanı.

Washington Post'un bu kurumlara ilettiği yorum talebine yanıt gelmedi ancak kriz iletişim şirketi Hammond Strategies konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Vücut geliştirme sporunda kadınların yerinin ve öneminin artırılmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, "Tüm endişeleri azami dikkat, kaygı ve zamanlamayla çözüyoruz" dendi. Müsabaka katılımcılarının yarısından fazlasının kadın olduğuna da vurgu yapılan metinde, birçok yarışmanın hakem heyetlerinin sadece kadınlardan oluştuğu ifade edildi.

ERKEKLERİN ÖDÜLÜ KADINLARIN ÖDÜLÜNÜN 11 KATI

Vücut geliştirme sporunun ABD kamuoyunda tanınmasını sağlayan şey, Arnold Schwarzennegger'i merkeze alan 1977 tarihli "Pumping Iron" belgeseli oldu. Film 1980'li yıllarda bir fitness çılgınlığı yaşanmasına yol açtı.

Vücut geliştirme günümüzde hem bir spor hem de bir sanat kabul ediliyor. Sporcular ağırlık çalışmaları ve beslenme yoluyla vücutlarını şekillendirip müsabakalarda sahnede kendilerinden istenen hareketleri yapıyor. Müsabakalarda sıklet ve kas miktarına göre çeşitli kategoriler bulunuyor. En kaslı yarışmacılar vücut geliştirme kategorisinde boy gösterirken daha ufak tefek olanlar görünüş ve bikini kategorilerinde yarışıyor. (Son ikisi sadece kadınların yarıştığı kategoriler.)

Profesyonel müsabakalarda ilk beşe girenlere para ödülleri veriliyor. En prestijli yarışma olan Olympia'da geçen yıl Bay Olympia 675 bin dolarla, Bayan Olympia ise 60 bin dolarla ödüllendirildi. Yıl içinde yapılan yüzlerce başka yarışma var ancak çoğunda ödül meblağları çok daha düşük seviyelerde.

J.M. MANION MÜSABAKALARDA BÜYÜDÜ

J.M. Manion'ı vücut geliştirme sporunun en büyük müsabakalarında en ön saflarda imzası haline gelen ters şapkasıyla sahnede kaslarını sergileyen sporcuların fotoğraflarını çekerken görmek mümkün.

Babası amatör vücut geliştirme federasyonunun başına geçtiğinde, J.M. henüz bir ergendi şu an ise vücut geliştirme sporuyla ilgili haberlerin toplandığı bir internet sitesini yönetiyor. Gates, J.M.'in aynı zamanda da en ünlü kadın sporcuların bağlı olduğu bir menajerlik şirketini yönettiğini belirtti.

Bu şirket aracılığıyla J.M. sporcular için sponsorluk anlaşmalarının, dergi kapaklarının ve diğer gelir kaynaklarının kapılarını açıyor. Diğer yandan birçok sporcu J.M.'le ters düşenlerin kazançlarından olduğunu ve müsabakalarda üst sıraları rüyalarında bile göremez hale geldiklerini söyledi.

Bugün 59 yaşında olan J.M. Manion, vücut geliştirme dünyasında büyüdü. 80'lerin ortasında henüz bir dergi olduğu dönemde NPC News'un fotoğrafçısı ve başyazarı oldu. 1990'larda açtığı Erotic Fitness isimli siteyle çıplak fotoğraf işine başladı. Bu site 2000 yılında battı ancak J.M. kısa süre içinde Alluring Fitness ve Fitness Divas diye iki site daha açtı. Fotoğrafların cinsellik dozu zamanla artarken, Manion da paralı abonelik modeline geçti. Siteler 2015 yılında herhangi bir açıklama yapılmaksızın internetten kaybolurken, J.M.'in buradan ne kadar gelir elde ettiği netleşmedi.

HEP 'J.M.'İN KIZLARI' KAZANIYORDU

Geçmişte müsabaka yönetmiş iki kişi, diğer hakemlerin J.M.'in menajerliğini yaptığı sporcuların skorlarını yükselttiğine ya da yükseltmeye çalıştığına şahit olduklarını dile getirdi.

NPC'nin Kuzey California bölge başkanlığını da yapan eski hakem Steve O'Brien, John Tuman isimli hakemin baba-oğul Manion'larla konuştuktan sonra skorları değiştirdiğine şahit olduğunu söyledi.

Daha önce Olympia'da baş hakem olarak görev yapan ve araları bozulmadan önce Jim Manion'la yakın çalışmış olan Jim Rockell da Tuman'ın bir keresinde kendisine gelip sonuçları değiştirme teklifinde bulunduğunu söyledi.

"Tuman kulağıma eğilip 'Şu dörde mi beşe mi ne yazdığın kız var ya... O J.M.'in kızlarından biri' dedi" ifadelerini kullanan Rockell, skorları değiştirmediğini de sözlerine ekledi.

Tuman, birkaç yıl önce o zamanki nişanlısının müsabakalar sırasında yarışmacılarla ilişki yaşadığına dair kanıtlar sunmasının ardından hakemlikten men edildi. O'Brien ve Rockell, birçok sporcunun Tuman'ın davranışları hakkında şikayetlerde bulunduğunu belirtti.

O'Brien, Jim Manion'ın Tuman'ın yeniden hakem yapılması için kendisine baskı yaptığını, olumsuz cevap almasına karşın bildiğini okuduğunu anlattı.

"Jim'in çözümü Tuman'a kadınlar müsabakalarında hakemlik yaptırmamaktı. Ama bu çözüm de fazla uzun ömürlü olmadı" diyen O'Brien, kısa süre içinde Tuman'ın ülkenin dört bir yanında her türlü yarışmada hakemlik yapmaya devam ettiğini vurguladı. Tuman ise suçlamalarla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Rockell da müsabakalar sırasında Jim Manion'ın zaman zaman J.M.'in temsil ettiği sporcuları hakemlere övdüğünü belirtti ve "Hep de o kadınlar kazanıyordu" dedi.

Kadınları bu ağın içine çekme çabaları Manion'larla sınırlı değildi. Birçok kadın, aileyi yakından tanıyan kişilerin kendilerini J.M.'le tanıştırdığını ve "O ne derse yapmalısın. Karşılığında o da senin amatörlükten kurtulup profesyonel olmanı sağlayacak" dediğini anlattı. Kadınlar bu ilişkiler ağı sayesinde cinsel tacizin herkesin gözü önünde yaygınlaştığını belirtti. Hakemlerin ya da müsabaka organizatörlerinin otel odalarının kapısına kadar geldiğini, sponsorların cinsel içerikli imalarda bulunduğunu anlatan kadınlar da oldu. Kadınlardan bazıları hakem John Tuman'ın kendilerini poz vermeyi öğretme bahanesiyle, otel odasına çağırdığını, çıplak fotoğraf çekimlerine katıldığını, çekimler esnasında kadınlardan soyunmalarını isteyip vücutlarına uygunsuz biçimlerde dokunduğunu anlattı. Tuman ise bu suçlamaları, "Ben evli bir adamım, aile babasıyım" diyerek yalanladı.

FOTOĞRAFLARDA SOYUNDUKÇA KAZANMA İHTİMALLERİ ARTIYORDU

Federasyonlar J.M.'in yarışmalar üzerindeki etkisiyle ilgili sorulara yanıt vermeyi reddetti. Ancak Washington Post'un araştırmasında 2013'teki Olympia müsabakasında bikini ve görünüş kategorilerinde ilk 10'da yer alan 20 sporcudan en az 18'inin J.M.'in müşterisi olduğu anlaşıldı.

Gazete, J.M.'in internet sitelerinde fotoğrafları bulunan sporcuların 80'den fazlasına ulaştı. Çoğu yanıt vermedi, 20'si gazeteye açıklama yapmayı kabul etti. Bunlardan 9'u çıplak fotoğraf çektirmeyi kabul etmiş kadınlardı. 9 kadından 8'i Manion ailesinin misillemelerinden çekindikleri ya da fotoğrafların dikkat çekmesi halinde kariyerlerine zarar gelmesinden korktukları için isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Kadınların birçoğu ekonomik sıkıntılar, evlerinde yaşadıkları sorunlar ya da ilerlemek için tek yollarının bu olduğu düşüncesiyle çıplak poz vermeyi kabul ettiklerini belirtti. Çekimlerin genelde hafta sonu müsabakalarından bir-iki gün önce yapıldığını da vurgulayan kadınlar, kazanma ihtimallerinin ne kadar soyunduklarıyla doğru orantılı olduğuna inandıklarını anlattı.

Uzun yıllar Manion ailesiyle birlikte çalışmış olan eski hakem Lee Thompson, bu çekimlerin sıradan bir olay haline geldiğini ve "Perşembe gecesi duşları" diye anıldığını dile getirdi.

J.M. çektiği bu fotoğrafları kullanarak "hayran kulüpleri" oluşturuyor, bu kulüplere girip fotoğrafları görmek isteyenlerin aylık 10 dolarlık abonelik ücreti ödemesi gerekiyordu. Kadınların çoğunun sitelerde fotoğrafları olduğundan haberleri bile yoktu. Bazıları buradan elde edilen kârı J.M.'in şirketiyle yarı yarıya bölüşmelerini öngören anlaşmalar imzalamıştı. Ne var ki bir kadın hariç hepsi, ellerine buradan para geçmediğini söyledi. Para kazanan kadına ise sadece 40 dolar verilmişti.

"KARŞINIZDAKİ KİŞİ PATRONUNUZSA RIZADAN SÖZ EDİLEMEZ"

Nancy Hogshead-Makar, altın madalyalı bir Olimpik yüzücü ve hukukçu. Aynı zamanda spor dünyasındaki kızların ve kadınların haklarını savunan Champion Women (Şampiyon Kadınlar) hareketinin de yöneticisi.

Hogshead-Makar Washington Post'a yaptığı açıklamada, vücut geliştirme sporunda menajerlerin, hakemlerin ve organizatörlerin sporcular üzerindeki etkisinin, diğer sporlara kıyasla daha fazla olduğunu çünkü burada başarılı olan kişilerin öznel puanlama yoluyla belirlendiğini belirtti.

Bu güç dinamiği nedeniyle, sporun sporcularını koruma zorunluluğu olduğunu da sözlerine ekleyen Hogshead-Makar, "Vücut geliştirme endüstrisi, sporcular için çok sıkı önlemlere maruz bırakılmalı. Karşınızdaki kişi patronunuz ya da sizin üzerinizde güç sahibi biriyse, rızadan söz edilemez" yorumunu yaptı.

Adının açıklanmaması kaydıyla gazeteye konuşan bir sporcu, kendisine göz kulak olacağı ve sektörde yer edinmesini sağlayacağı inancıyla J.M.'le anlaşma yaptığını anlattı. İlk fotoğraf çekiminde grup olarak California'da bir plajda bikinileriyle poz verdiklerini söyleyen kadın, "Ama bir sonraki çekimde işler rahatsız edici bir hal aldı" dedi. Bir müsabakadan birkaç gün önce kadından diğer iki kişiyle birlikte bir otel odasında iç çamaşırlarıyla yatakta pozlar vermesi istendi. Daha sonra J.M. kadından iç çamaşırlarını da çıkarmasını talep etti. Söyleneni yaptığını belirten kadın, "Hayır deseydim kariyerimi bitirebileceğini hissediyordum. Ama bu benden kaynaklanıyor da olabilir. J.M.'in o dünyada ne kadar tanınmış ve güçlü olduğunu biliyordum. Ve yaptığım tercih buydu. Buna karanlık taraf diyorum" ifadelerini kullandı. Kadın J.M.'le yarı yarıya paylaşım anlaşması imzaladığını ama hiç para almadığını da belirtti. Bu kaynak ayrıca sporu 2010'da bırakmış olmasına karşın fotoğraflarının 2014 yılı itibarıyla bile yayında olmasının kendisini şaşırttığını da sözlerine ekledi. Fotoğraf çektirmeyi kabul etmenin spordan aldığı keyfi ortadan kaldırdığını da belirten kadın, "Utanıyordum. Kendimi başarısız hissediyordum. Korkuyordum. Kötü kararlar verdiğimi ve tuzağa düştüğümü hissediyordum" dedi.

Manion'ların vücut geliştirme imparatorluğu kâr amacı güden özel bir şirket. Dolayısıyla denetlenmiyor ve yıllık cirosunu ya da üye sayısını açıklama gibi bir zorunluluğu bulunmuyor. Dahası sporcular vücut geliştirme dünyasında genel bir şeffaflık eksikliği olduğunu belirtiyor. Kurumlarda sporcuları koruyacak insan kaynakları gibi bölümler, sağlık sigortası uygulamaları ya da istismarları önleyecek sendikal yapılar bulunmuyor.

BİKİNİ KATEGORİSİ SPORUN TADINI KAÇIRDI

Gates, Olympia müsabakasına 2010 yılında bikini kategorisinin eklenmesinin ardından vücut geliştirme sporunun raydan çıktığını söyledi ve ekledi: "Başka kadınların sahneye çıkıp, ortada dönüp poposunu göstermesini, ardından sahnenin ucuna kadar gidip kalçasını çıkarmasını hangi kadın ister, bilmiyorum. Neden böyle bir şey yapıyoruz ki?"

Gates, J.M. gibi güçlü adamlara hayır diyebilme becerisi sayesinde çok büyük aşağılanmalar yaşamadığını belirtirken, birçok kadın zaman zaman kendilerini kariyerlerini bitirebilecek ya da parlatabilecek kişilerle bir otel odasında kapana kısılmış halde bulduklarını söyledi.

Bugün Washington'da avukatlık yapan eski sporcu Amber Littlejohn, vücut geliştirme dünyasındaki yerleşik kültürün itaate değer verip sesini yükseltenleri cezalandırdığını söyledi. Littlejohn, kadın sporcuların harcadıkları paralar ve başarılı olmak için Manion ailesine duydukları ihtiyaç nedeniyle kendilerini "avcıların saldırılarına açık" halde bulduklarını da belirtti.

Kadınların müsabakalarda giydiği taşlarla bezenmiş bikinilerin fiyatları 1000 doları bulabiliyor. Kadınlar yarışmalara hazırlık sürecinde de binlerce dolar harcıyor.

Kendisi de bir keresinde bikinisiyle J.M.'e poz vermiş olan Littlejohn, "Bu insanlar hakkında söylenen hiçbir şey beni şaşırtmıyor çünkü onların bu yaptıklarını çok uzun zaman boyunca izledim. Sporcular için hiçbir şey değişmedi hatta işler daha da kötüye gitti" diye konuştu.

FOTOĞRAFLARDAN RAHATSIZ OLMAYANLAR DA VAR

Diğer yandan J.M.'in kamerasına poz vermenin kendilerini rahatsız etmediğini söyleyen kadınlar da var. Örneğin Çekoslovakya doğumlu eski bir profesyonel sporcu olan Timea Majorova, "O fotoğrafları çektirmekten çok keyif alıyordum" diye konuştu.

Henüz 20'li yaşlarında olduğu ve sınırlı İngilizcesiyle ABD'deki hayata uyum sağlamaya çalıştığı 90'lı yıllarda J.M.'in menajerliğinin büyük faydasını gördüğünü belirten Majorova, "Bana karşı çok iyiydi. Beni asla bir şey yapmaya zorlamadı" dedi.

J.M.'e hiç çıplak poz vermediğini, zaten onun da böyle bir talebi olmadığını da sözlerine ekleyen Majorova, "Bildiğim kadarıyla birlikte çalıştığım kızlardan hiç zorlandıklarına dair bir söz duymadım" ifadelerini kullandı.

Bir başka eski sporcu çizgi roman hayranı olan J.M.'in başlangıçta kendisine süper kahraman kostümleri giydirdiğini ancak kısa süre içinde soyunup seksi pozlar vermesini istediğini anlattı. Başlangıçta kararında çıplaklığı sorun etmediğini ve bu ek gelir kaynağını olumlu karşıladığını belirten kadın, birçok hakemin kendisine "Fotoğraflarını gördük" demesinin ardından yerin dibine girmiş gibi hissettiğini belirtti. J.M.'in "Siteyi tanıtmama yardımcı ol" isteğine olumlu karşılık veremediğini de söyleyen kadın, "Bir dolar bile almadım. Kısa süre sonra J.M. aramızdaki anlaşmayı feshedip 'Senin fotoğraflarından hiç para kazanamadım' dedi" diye konuştu.

'HAYIR' DEMENİN BEDELİ ÇOK YÜKSEK

Washington Post'a konuşan birçok kadın, Manion ailesinin üyelerine 'hayır' demenin bedelinin büyük olduğunu söyledi. Örneğin görünüş kategorisinde profesyonel olarak yarışmış olan Ava Cowan, 2000'lerin ortalarında gelecek vadettiği dönemde J.M.'in kendisiyle anlaşma yapmak istediğini söyledi.

Ancak avukat olan bir arkadaşı sözleşmeyi gözden geçirip "Bunu imzalamak için aklını kaçırmış olman gerek. Adam sana sahip olur" dediğinde Cowan imza atmayı reddetti. Bu olayın ardından katıldığı bir ulusal yarışmada düşük puan alan Cowan, vücut geliştirmecilerin sıklıkla vakit geçirdiği bir forumda Manion ailesinin nüfuzuna tepki gösterdi.

"Her şeyin nasıl çürümüş olduğuyla, iyi derece almak için kontrat imzalamanız gerektiğiyle, mafya gibi çalıştıklarıyla ilgili bir paragraf yazı yazdım" diyen Cowan, bir saatten daha kısa süre sonra paylaşımını sildi.

Ancak olan olmuştu. Kısa süre sonra, yazdıklarının Manion'ların kulağın da gittiğini öğrendi. Sonraki dört yılda kara listeye alındığını belirten Cowan, para kazanmakta çok zorlandı. Cowan, "Asla geri dönemezsiniz. Dönseniz bile sonsuza kadar afaroz edilmişsinizdir" diye konuştu.

Potansiyel bir sponsorun "Seninle anlaşma yapıp da Manion'ları kızdırmak istemem" demesinin ardından Cowan, Jim ve J.M.'den özür dileyip anlaşmayı kurtardı.

Aynı zamanda J.M.'e iç çamaşırıyla fotoğraf vermeyi kabul eden Cowan, 2011'de Arnold Classic ve Olympia müsabakalarında figür kategorisinde üçüncü oldu. Zirveye ulaşmak için son bir çabayla J.M.'le anlaşma yapan Cowan kısa süre sonra geçirdiği bir kazada boynunu incitince kariyeri sona erdi.



Aly Garcia

J.M.'i kızdırmanın kariyer bitiren bir şey olduğunu söyleyenlerden biri de Garcia'ydı. vücut geliştirme sporuna yeni başladığında antrenörünün tavsiyesiyle J.M.'le menajerlik anlaşması yapan Garcia, kısa süre içinde profesyonellik lisansına kavuştu ve başka bir şehirde yapılacak bir bikinili fotoğraf çekimine davet edildi.

Zamanla Garcia'nın kariyeri yükselirken, J.M.'in de fotoğraflardaki çıplaklık düzeyine dair talepleri artmaya başladı. Ancak Garcia bikinili fotoğrafların kendi sınırı olduğunu belirtip bu talepleri reddetti.

Kısa süre sonra J.M.'den bir mektup aldı. Mektupta Garcia'nın J.M.'in menajerlik şirketiyle olan anlaşması tek taraflı olarak feshediliyordu. Garcia bunu çıplak poz vermeyi reddetmesinin direkt sonucu olarak gördüğünü söyledi.

The Washington Post'un "Female bodybuilders describe widespread sexual exploitation" başlıklı haberinden derlenmiştir.