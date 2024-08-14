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ABD'de virüs alarmı! Vakalar yüzde 40 arttı

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#Parvovirüs#ABD#Alarm
ABDde virüs alarmı Vakalar yüzde 40 arttı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 15:21

ABD'de 5-9 yaşlarında görülen "parvovirüs" vakalarının oranı yüzde 40 arttı. Virüse karşı henüz bir aşının geliştirilmediği vurgulanırken hastalığa karşı temkinli olunması uyarısı yapıldı.

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ABD'de, 5-9 yaşlarındaki çocuklarda 2024'ün başından bu yana saptanan "parvovirüs" oranında yüzde 40 artış gözlemlendi.

The Hill'in haberine göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) yapılan açıklamada, "parvovirüs" (B19 isimli DNA virüsünün yol açtığı, özellikle 5-15 yaş aralığındaki çocukların yanaklarında parlak kırmızı döküntülere neden olan viral hastalık) oranında yüksek artış gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada, son iki yıldır hastalığın görülme oranında artış gözlemlendiği ve yılın başından bu yana 5-9 yaşlarındaki çocuklarda ortaya çıkan vakaların, yüzde 40 arttığı vurgulandı.

Solunum yoluyla vücuda giren damlacıklarla bulaşan bu virüsün çoğunlukla ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı ve döküntü gibi hafif belirtiler gösterdiği aktarılan açıklamada, ancak bağışıklık sistemi sorunları veya kronik kan hastalıkları olan insanlarda sorun oluşturacağı kaydedildi.

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Virüse karşı henüz bir aşının geliştirilmediği vurgulanan açıklamada, hastalığa karşı temkinli olunması uyarısı yapıldı.

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#Parvovirüs#ABD#Alarm

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