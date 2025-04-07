ABD'de vergi kaosu… Trump'ın danışmanı “Ertelenecek” dedi Beyaz Saray yalanladı

Haberin Devamı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın tarifeleri 90 gün durdurmayı değerlendirdiğine dair haberlerin "yalan haber" olduğunu söyledi.

Sosyal medyada, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'e atfedilerek Trump'ın tarifeleri 90 gün durdurmayı değerlendirdiğine dair haber çıkmıştı.

Söz konusu haber, ABD’de hisse senedi yatırımcılarının birkaç dakikalığına iyimserliğe kapılmasına sebep olarak, endekslerde kısa süreli toparlanmaya neden olmuştu.

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, vergi kaosuyla ilgili son gelişmeleri CNN Türk canlı yayınında şöyle aktardı:

Beyaz Saray paylaşım yaparak, Hassett'in açıklamaları için "Sahte haber" dedi. Trump'ın ağzından çıkacak bir kelime bile yorumlanmaya çalışılıyor. Trump'a da bu soru soruluyor. Danışman ve bakanlar televizyona çıkıp konuşuyorlar ama Trump birkaç dakika sonra çıkıp farklı bir şey söyleyebiliyor.

Haberin Devamı

Bu durum ABD ve ekonomisini hasta olarak gösteriyor. Trump, "Bizim bir kemoterapiden geçmemiz gerek" diye tabir ediyor. İleride ise “Trump bunu iyi ki yapmış diyeceksiniz” diyor. Panikçi olmayın güçlü ve sabırlı olun diyor Trump. Trilyonlarca dolar perşembeden bu yana buhar olmuş durumda. Ama Trump şu an bekleyin diyor.

Bir vatandaş için markete gittiğinde fiyatlar arttığında Trump'ın cümleleri ne kadar işe yarar bunlar büyük sorular.