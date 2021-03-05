DÃ¼nyada koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± ile mÃ¼cadele tÃ¼m hÄ±zÄ±yla devam ediyor. SalgÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana en fazla etkilenen Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda gelen ABDâ€™nin Connecticut, Teksas ve MississippiÂ eyaletlerinde koronavirÃ¼s Ã¶nlemleri gevÅŸetilirken, HastalÄ±k Kontrol ve Korunma Merkezleriâ€™nin (CDC) verilerineÂ gÃ¶re, Ã¼lke genelinde gÃ¼nlÃ¼k uygulanan doz miktarÄ± Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ itibariyle 2 milyona yÃ¼kseldi.

Åžubat ayÄ±ndaÂ bu oranÄ±nÂ ortalama 1.3 milyon olduÄŸu belirtildi. ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden, gÃ¶reve baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ gÃ¼nlÃ¼k 1.5 milyondan fazla doz uygulanmasÄ± iÃ§in hedefi koydu.

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette geÃ§ici 3 yeni aÅŸÄ±lama alanÄ± daha oluÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Bunlardan birinin 52 bin 366 kiÅŸi kapasiteli Yankee Stadyumu olmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden, mevcut Ã¼Ã§ farklÄ± aÅŸÄ± ile Ã¼lkesinin MayÄ±s ayÄ±nÄ±n sonuna kadar tÃ¼m yetiÅŸkinleri aÅŸÄ±layabilecek sayÄ±da doza sahip olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

ÃœLKEDE KORONAVÄ°RÃœS BÄ°LANÃ‡OSU

Ã–te yandan, ABDâ€™de salgÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana 533 bin 636 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, Ã¼lke genelinde 29 milyon 526 bin 86 kiÅŸide virÃ¼s tespit edildi. Ã–te yandan, ÅŸu ana kadar en fazla aÅŸÄ± yapan Ã¼lke 11Â milyon doz ile Ã‡in ilk sÄ±rada yer alÄ±yor.