ABD’de UPS kargo uçağı düştü: 7 ölü 11 yaralı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, yerel saat ile 17.15 sıralarında Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan UPS kargo uçağı kısa süre sonra kırıma uğradı.

Honolulu’daki Daniel K. Inouye Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere havalanan uçağın havalimanı çevresindeki yerleşim yerinin yakınına düştüğü belirtildi. Uçağın düştüğü bölgede çıkan yangında alevler, kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

HAVALİMANININ 8 KİLOMETRE UZAĞINA ÇAKILDI

ABD basını, düşen uçağın saatte yaklaşık 340 kilometre (184 knot) hızla binalara çarptığını belirtti.

Yerel basında yer alan bilgiye göre uçak, yerden yaklaşık 50 metre yükseldikten sonra havalimanından sadece 8 kilometre uzağa düştü.

FEDERAL HAVACILIK İDARESİ'NDEN AÇIKLAMA

Uçağın düşmesinin ardından Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“UPS Flight 2976 adlı McDonnell Douglas MD-11 tipi uçak, 4 Kasım Salı günü yerel saatle 17.15 civarında Louisville’den havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) olayı inceleyecek, soruşturmayı NTSB yürütecek ve tüm güncellemeleri paylaşacaktır.”

Kazanın ardından havalimanının uçuşa kapatıldığı öğrenildi.

7 ÖLÜ 11 YARALI

Kentucky Valisi Andy Beshear, eyaletin Lousville kentindeki Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza hakkında Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından​​​​​​​ açıklama yaptı.

Beshear, UPS kargo şirketine ait uçağın pistte havalandıktan kısa bir süre sonra düştüğünü belirterek, "Louisville'den gelen haberler bu gece kötü, ölü sayısı en az 7'ye ulaştı ve bu sayının artması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Kazada 2 çalışanın da kayıp olduğunu vurgulayan Beshear, kazada yaralanan 11 kişinin çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını aktardı.

Beshear, uçakta, çevredekiler için çevresel bir sorun yaratacak "özellikle tehlikeli bir kargo" bulunmadığını da kaydetti.

Halkı bilgilendirmek ve bölgedeki insanların güvenliğini sağlamak için yoğun uğraşlar verdiklerini vurguladı ve "Yürek parçalayıcı bir günün ardından şu anda çok acı çekiyoruz. Lütfen etkilenen aileler, Louisville ve tüm Kentucky için dua edin." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI: TÜM EKİPLER OLAY YERİNDE

Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg de şehirdeki tüm acil müdahale ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini ve kazadan sonra meydana gelen yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, uçağın pistteki kalkışı sırasında sol kanadındaki motorundan alevler çıktığı ve havalandıktan hemen sonra yere çakıldığı görüldü.

Hawaii eyaletindeki Honolulu kentine doğru hareket eden UPS 2976 sefer sayılı MD-11 tipi söz konusu uçağın düşme nedeninin araştırıldığı kaydedildi.