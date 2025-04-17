ABD'de Florida Eyalet Üniversitesi'nde silahlı saldırı!

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ABD'de, Florida Eyalet Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklar, üniversitenin Tallahassee şehrindeki kampüsünde yerel saatle 12.00 civarında görülen silahlı saldırgana polisin müdahalede bulunduğunu aktardı.

Yetkililer, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken Tallahassee Memorial Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, yaralanan en az 6 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Üniversite güvenlik yetkilileri de yayımladıkları uyarıda, kampüs içinde bulunanlara acil durum gereği sığınak aramaları ve talimat beklemeleri tavsiyesinde bulundu ve "Tüm kapı ve pencereleri kilitleyin ve ek koruyucu önlemler almaya hazır olun." ifadesini kullandı.

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Uyarıda, okulda olmayanlar için ise kampüse gelmekten kaçınmaları istendi ve tüm derslerin iptal edildiği duyuruldu.

Görgü tanıkları, silahlı saldırganın üniversite öğrencisi yaşında biri olduğunu kaydetti.

Associated Press'e (AP) konuşan bir yetkili, üzerinde silah bulunan bir şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, polisin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü ifade etti.

ŞERİF YARDIMCISININ OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Leon Bölgesi Şerifi Walt McNeil ve polis Jason Trumbower düzenledikleri basın toplantısında, saldırıya ilişkin detayları paylaştı.

McNeil, şerif yardımcısının 20 yaşındaki oğlu Phoenix Ikner'in gözaltına alındığını belirterek, şüphelinin annesine ait silahı kullanarak saldırıyı düzenlediğini söyledi.

TRUMP: KORKUNÇ BİR OLAY

ABD Başkanı Donald Trump da Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırı hakkında bilgilendirdiğini ifade ederek "Böyle şeylerin olması korkunç." dedi.