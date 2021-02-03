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Dünya
DHA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 17:48 | Son Güncelleme:

ABD’de Ulusal Muhafızlara ait helikopter düştü: 3 ölü

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ABD’de Ulusal Muhafızlara ait helikopter düştü: 3 ölü
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ABD’de Idaho Ordusu Ulusal Muhafız personelini taşıyan askeri helikopter düştü. Kazada 3 personelin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD’nin Idaho eyaletindeki Boise kenti yakınlarındaki Lucky Peak Eyalet Parkı yakınlarında Ulusal Muhafızlara ait UH-60 Black Hawk tipi askeri helikopter düştü.

Helikopterde yaşamını yitiren 3 pilotun eğitim uçuşu yaptıkları öğrenildi. Helikopterin yerel saatle 20.00 sıralarında düştüğü, gece yarısı 00.15 sıralarında yaşamını yitiren askerlere ulaşıldığı açıklandı. Helikopterin düşme nedeninin henüz bilinmediği, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

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