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Dünya
DHA
Haber Giriş: 10.02.2021 - 17:01 | Son Güncelleme:

ABD'de UFO paniği!

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ABD'de UFO paniği yaşandı. UFO paniğine yol açan görüntülerin bir füze denemesinden kaynaklandığı açıklandı.

ABD'nin Trident II füze denemesi UFO paniğine yol açtı. Füze denemesi görüntülerinin gökyüzünde oluşturduğu görüntüler UFO zannedilince sosyal medyada hızla yayıldı. 

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde Ohio sınıfı balistik füze denizaltısı USS Nebraska’dan (SSBN-739) harp yükü olmayan iki adet Trident II (D5) denizaltından fırlatılan balistik füze testi bölgede UFO paniğine yol açtı.

Trident II adlı füzesinin bıraktığı alev izi birçok kişi tarafından UFO olarak algılandı. O anlar çevredeki kişiler tarafından kayda alındı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan video izlenme rekoru kırdı.

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