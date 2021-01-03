ABD'de uçak faciası, evin üzerine düştü ve korku dolu anlar yaşattı!

ABD basınında çıkan habere göre, Oakland polisi, küçük bir uçağın Detroit'in Oakland kasabasında bir evin üzerine düştüğünü duyurdu.



Yetkililer, kazada biri pilot, 2'si yolcu olmak üzere 3 kişinin öldüğünü açıkladı.



Kazanın meydana geldiği sırada ailenin oturma odasından başka bir odaya geçmesinin can kaybının artmasının önüne geçtiği kaydedildi.



Uçağın düştüğü evdeki ailenin kedisi ölürken, kaza nedeniyle evin bir kısmı da alev aldı.





Dehşeti yaşayan ev sakinleri, uçak düştüğünde evin içinde olduklarını söyledi. Oturma odasında hangi filmi izleyeceklerini tartıştıkları sırada uçağın eve çarptığını ve korkuyla diğer odalara kaçıştıklarını, kendilerinin böylece kazadan sağ kurtulduğunu fakat kedilerinin öldüğünü aktardı.

Evleri bölgede bulunan küçük bir havaalanına yakın olan mahalle sakinleri, ‘en büyük korkumuz evimize uçak düşmesiydi, korktuğumuz şey bugün başımıza geldi.’ Dedi.

Mahalle sakinlerinden Eric Mullen, ‘Bunun başımıza gelebileceğinden hep endişeleniyordum çünkü bu uçaklar her zaman burada alçaktan uçuyor.’ Dedi.