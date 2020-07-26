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DHA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 10:39,Son Güncelleme:

ABD’de uçak evin üzerine düştü: 3 ölü, 4 yaralı

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ABD’de uçak evin üzerine düştü: 3 ölü, 4 yaralı
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ABD’nin Utah eyaletinde küçük uçak yerleşim alanına düştü. Kaza yapan uçakta 3 yetişkin ve 3 çocuk olduğu ifade edildi. Kaza sonucu bu kişilerden 3’ü yaşamını yitirirken; biri uçağın düştüğü yerleşim alanından olmak üzere 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Utah eyaletindeki West Jordan ilçesinde meydana geldi. 6 kişinin bulunduğu Piper PA-32 tipi uçak, West Jordan ilçesinde yerleşim alanına düştü.

Kazada pilot, bir kadın ve 9 aylık bebek yaşamını yitirirken; bir kadın ve 2 çocuğun daha yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, uçağın düştüğü evde yangın çıktı. Evin sahibi yaşlı bir kadının da kazada yaralandığı ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.

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