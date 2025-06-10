Son dakika... ABD'de Trump karşıtı gösteriler yayılıyor: Ulusal Muhafızlar'dan sonra şimdi de askerler görevlendirildi!

Trump yönetimi 'mücadeleden' memnun: "Amerika'nın oy verdiği şey buydu"

Trump yönetimi, ABD çapında devam eden göçmenlik protestolarına karşı sert tutumunu sürdürürken, Beyaz Saray yetkilileri bu politikaların Başkan'ın seçim vaatlerinin "doğal bir uzantısı" olduğunu savundu. Yetkililer, "muhalif görüşlere sahip bir eyaletle mücadelenin siyasi açıdan kendilerine avantaj sağladığını" ifade etti. Protestolarda şu ana kadar en az 56 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

NBC News'ün haberine göre, ismi açıklanmayan bir Trump danışmanı, "Amerika'nın oy verdiği şey buydU. Bu tamamen ABD'nin çıkarlarını önceleme anlayışının bir sonucu. Başkan, seçmenlerine verdiği sözleri tutuyor" açıklamasını yaptı.



Danışman, protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekerek, "Kolluk kuvvetlerine yönelik saldırıları görüyoruz. Demokratlar bu tür eylemleri desteklemekte özgürler. Ancak unutmasınlar ki, seçimleri bizim kazanmamızın ve onların kaybetmesinin nedeni tam da bu tür politikalar" diye konuştu.