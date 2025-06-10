Son dakika... ABD'de Trump karşıtı gösteriler yayılıyor: Ulusal Muhafızlar'dan sonra şimdi de askerler görevlendirildi!

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Trump yönetimi, ABD çapında devam eden göçmenlik protestolarına karşı sert tutumunu sürdürürken, Beyaz Saray yetkilileri bu politikaların Başkan'ın seçim vaatlerinin "doğal bir uzantısı" olduğunu savundu. Yetkililer, "muhalif görüşlere sahip bir eyaletle mücadelenin siyasi açıdan kendilerine avantaj sağladığını" ifade etti. Protestolarda şu ana kadar en az 56 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
NBC News'ün haberine göre, ismi açıklanmayan bir Trump danışmanı, "Amerika'nın oy verdiği şey buydU. Bu tamamen ABD'nin çıkarlarını önceleme anlayışının bir sonucu. Başkan, seçmenlerine verdiği sözleri tutuyor" açıklamasını yaptı.
Danışman, protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekerek, "Kolluk kuvvetlerine yönelik saldırıları görüyoruz. Demokratlar bu tür eylemleri desteklemekte özgürler. Ancak unutmasınlar ki, seçimleri bizim kazanmamızın ve onların kaybetmesinin nedeni tam da bu tür politikalar" diye konuştu.
Avurtralya merkezli Nine News'ün ABD muhabiri Lauren Tomasi, Los Angeles protestolarını haberleştirirken plastik mermiyle vuruldu. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, görüntüleri "dehşet verici" olarak nitelendirdi. Albanese, konuyu Trump yönetimiyle görüştüğünü bildirdi.
Nine News'in haberine göre, Albanese bugün erken saatlerde Tomasi ile görüştüğünü ve muhabirin kendisine "acı çektiğini ancak başka bir sorununun olmadığını" söylediğini belirtti. Albanese Salı günü Ulusal Basın Kulübü'nde muhabirlere "Bunun yaşanmasını kabul edilebilir bulmuyoruz. Medyanın demokrasideki rolünün özellikle önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles’ta düzensiz göçmenleri desteklemek için devam eden protestolarda, göstericilerin Ulusal Muhafızlara tükürmesi durumunda vurulacaklarını söyledi. Trump, sosyal medya hesabından Los Angeles’taki protestolarla ilgili paylaşımda bulundu. Trump, protestocuları ‘isyancı’ olarak nitelendirerek, Ulusal Muhafızların yüzüne tükürme eğiliminde olduklarını iddia etti.
Trump, Ulusal Muhafızlara yönelik böyle bir hareketi tolere etmeyeceklerini vurgulayarak, "Tükürürlerse vururuz. Onlara şimdiye kadar hiç vurulmadıkları kadar sert vurulacağına söz veriyorum. Bu tür bir saygısızlığa izin verilmeyecek. Bu, ABD Başkanı’nın Los Angeles’ta devam eden felaket niteliğindeki isyanlara ilişkin açıklamasıdır" ifadelerini kullandı.
Protestocular, ICE operasyonlarının göçmen aileleri parçaladığını ve insani bir krize yol açtığını savunuyor. Demokrat Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, kenti "sığınak şehir" ilan ederek federal göçmenlik yetkilileriyle iş birliği yapmayacağını duyurmuştu. Göstericiler, bu statünün korunmasını talep ediyor. Trump yönetiminin "daha önce baskınların, suçluları ve hakkında yakalama kararı olan kişileri bulmaya yönelik olacağını söylediğini" belirten Bass, mevcut durumda yetkililerin insanların iş yerlerine kadar gittiğini söyledi.
Bass, "Bize, tutuklanacak kişilerin bu insanlar olacağı söylenmemişti ve bu, bana kentimizin aslında bir denek gibi kullanıldığı hissini veriyor" dedi.
Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Los Angeles'ta yaşanan protestolara ilişkin Demokrat California Valisi Gavin Newsom'ı suçlayan Trump, "Hiçbir şey yapmaya cesaret edemediler, biz Ulusal Muhafızları gönderdik" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, Newsom'u "eyaletin kontrolünü kaybetmekle" suçladı. Vali'nin federal otoriteye karşı dava tehdidini "komik ve siyasi" olarak nitelendiren Trump, "Bence öncelikli suçu vali adayı olmak, çünkü çok kötü bir iş çıkardı" dedi. Bir iç savaş istemediğini ifade eden Trump, "İç savaş istemiyorum, gerekirse Los Angeles'a daha fazla asker göndeririz. Ne olacağını göreceğiz. Sanırım her şey kontrolümüz altında" dedi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, göstericilerin polis ve askerlere saldırdığının altı çizilerek, "Kanun ve düzenin sağlanması için gerekli tüm önlemler alınacak" denildi.
Toplumun güvenliğini sağlamak üzere 800'den fazla ek eyalet ve yerel kolluk kuvvetini takviye etmek için yerel ortaklarla birlikte çalıştığını aktaran Newsom, kaosun "tam da Trump'ın istediği şey" olduğunu savunarak "Şimdi bu pisliği temizlemek California'ya kaldı" yorumunu yaptı.
Bu durumun kamu güvenliği ile ilgili olmadığının altını çizen Newsom, şu ifadeleri kullandı:
"Trump'ın Los Angeles'a 2000 Ulusal Muhafız daha göndereceğini öğrendim. Bu, tehlikeli bir Başkan'ın egosunu okşamakla ilgili. Bu pervasızca. Anlamsız. Ve askerlerimize karşı saygısızca. (ABD halkına) Sesiniz önemli. Trump, Amerikan topraklarına 4 bin asker göndererek kaosu kışkırtmaya çalışıyor. Trump'ın kaosundan faydalanan aptal kışkırtıcılar hesap verecek. Güvende kalın. Sakin olun. Birbirinizi kollayın."
BET Ödülleri'nde sahne alan rapçi Doechii, kazandığı ödülü protestolara adadı. Doechii, ödül törenindeki konuşmasında "ordunun sivillere karşı kullanılmasının kabul edilemez" olduğunu vurgularken, kalabalıktan büyük alkış aldı. Oyuncu Mark Ruffalo da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ICE yetkililerini "çakal sürüsü" olarak nitelendirdi.
California Valisi Gavin Newsom, Trump'ın asker gönderme kararına itiraz ederek federal hükümeti mahkemeye vereceğini bildirdi. Newsom, Trump'ın müdahalesini yasa dışı diye nitelendirerek, göstericilere karşı aşırı güç kullanımının gerginliği tırmandırdığını savundu. Protestoculara polis ve askerle çatışmaya girmemeleri yönünde çağrı yapan Newsom, göstericilerin başlangıçta barışçıl olduğunu ancak Beyaz Saray'ın yanlış kararlarla çatışmalara yol açtığını öne sürdü.
ABD Başsavcısı Pam Bondi ise Los Angeles'taki olaylarla ilgili dokuz ayrı soruşturma yürütüldüğünü açıklayarak, "Federal memurlara saldıranlar en ağır şekilde cezalandırılacak" diye konuştu.
Trump, protestoların 2. gününde Los Angeles'a 1700 Ulusal Muhafız gönderdi. Trump, Muhafızlar'a ek olarak ABD askerlerini de sahaya sürmeye karar verdi. Trump, 700 ABD deniz piyadesini Los Angeles'taki gösterilere müdahale etmek için görevlendirdi ve gösterilerin yatışmaması durumunda daha sert tedbirler alacağını belirtti.
California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump'ın Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösterilere müdahale için 2 bin Ulusal Muhafız daha görevlendireceğini belirtti. Newsom, X'ten yaptığı paylaşımda, Trump'ın önceden görevlendirdiği iddia edilen 2 bin Ulusal Muhafıza yiyecek ve su verilmediğini ifade ederek, sokaklarda 300 Ulusal Muhafızın konuşlandırıldığını ve geri kalanların federal binalarda beklediğini belirtti.
New York'ta federal bina önünde toplanan göstericiler, araç trafiğini engelleyerek eylem yaptı. Polis, birden fazla kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Los Angeles'ın Küçük Tokyo bölgesinde yaşanan gerginlikler sırasında da onlarca kişi gözaltına alındı.
Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) Şefi Jim McDonnell, memurlara yönelik şiddetin arttığını belirterek, "Bu tür saldırılar kabul edilemez. Ticari sınıf havai fişekler polislerimizin hayatını tehlikeye atıyor" dedi.
SEIU (Uluslararası Hizmet Çalışanları) California Sendikası Başkanı David Huerta'nın gözaltına alınması, çeşitli eyaletlerde yeni protestoları tetikledi. Boston, Pittsburgh, Seattle ve Washington DC'de düzenlenen eylemlerde Huerta'nın serbest bırakılması talep edildi. Sendika yetkilileri, baskınların göçmen toplulukları hedef aldığını öne sürerek federal hükümeti eleştirdi.
CNN International'ın haberine göre, Santa Ana, San Francisco, New York, Atlanta, Louisville ve Dallas gibi şehirlere de protestolar düzenlendi. Dallas'ta Margaret Hunt Hill Köprüsü'nde bir araya gelen kalabalık, Meksika ve ABD bayrakları sallayarak Los Angeles'taki göstericilerle dayanışma mesajı verdi.