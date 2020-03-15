ABD’de ‘Testte geç kalındı’ eleştirileri

ABD’de yeni tip koronavirüs salgınına karşı acil durum ilan edilirken, ülkede ölümcül virüsün teşhisi için başvurulan test süreci ile ilgili tartışmalar yaşanıyor. Güney Kore ve Almanya gibi ülkelerde günde yaklaşık 20 bin Covid-19 testi yapılırken ABD’de bugüne kadar toplam 15 binden daha az kişiye test uygulandığı, bu nedenle de vaka sayısının düşükmüş gibi göründüğü öne sürülüyor. İddialar sorulduğunda önce, “Bu konuyla ilgili bir sorumluluk almıyorum” yanıtını veren ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yaptığı açıklamada ise yeni tedbirler ilan etti. Buna göre, hükümet herkese ücretsiz test imkanı sağlayacak ayrıca milyonlarca maske dağıtacak.

UÇUŞ YASAĞI GENİŞLİYOR

Çalışanlara ücretli izin ve salgın nedeniyle ekonomik kayba uğrayan şirketlere yardım vaadi de Başkan Trump’ın öne çıkan diğer mesajları oldu. Öte yandan ABD’den Avrupa’ya uçuş yasağı İngiltere ve İrlanda’yı kapsayacak şekilde genişletilirken, Trump ülke içinde de uçuş kısıtlamaları ilan etmeye hazırlandıklarını söyledi.

TRUMP TEST YAPTIRDI

Geçen hafta Florida’da birlikte yemek yediği 3 kişiye Covid-19 teşhisi konulması üzerine Trump, semptom göstermemesine karşın kendisinin de test yaptırdığını açıkladı. ABD Başkanı, sonucun henüz gelmediğini, beklediğini ifade etti. ABD genelinde vaka sayısı 2628’e çıktı, ölü sayısı ise 50’ye ulaştı.