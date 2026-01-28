×
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a şırıngalı saldırı

Ocak 28, 2026 10:38

ABD'de Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde halka hitap ettiği sırada elinde şırınga bulunan bir kişinin saldırısına uğradı. Omar, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Hayatta kalmayı başardım, bu yüzden bu küçük kışkırtıcı beni işimi yapmaktan alıkoyamaz. Zorbaların kazanmasına izin vermem." dedi.

Omar, Minneapolis'te ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik devam eden protestolarda, İç Güvenlik Bakanlığının müdahalelerini eleştirdiği sırada bir kişinin spreyli saldırısına uğradı.

Olayın ardından güvenlik güçlerince gözaltına alınan kişinin kimliğine ilişkin Minneapolis polisinin daha sonra yaptığı açıklamada, saldırganın 55 yaşındaki Anthony Kazmierczak olduğu kaydedildi.

SALDIRGAN BİLİNMEYEN BİR SIVI PÜSKÜRTTÜ

The Hill'in haberine göre, polis sözcüsünün gönderdiği e-postada, bir kişinin elindeki şırıngayla Omar'a bilinmeyen bir sıvı püskürttüğünü doğrulayarak, "Temsilci Omar yaralanmadı ve etkinlikte konuşmasına devam etti. Minneapolis Adli Bilimler ekipleri olay yerini incelemek üzere geldi." açıklamasını yaptı.

Olaydan sonra konuşmasına devam eden Omar, "İşte bu çirkin adam gibi insanların anlamadığı gerçek, biz Minnesota olarak güçlüyüz ve bize ne atarlarsa atsınlar, dirençli kalacağız." ifadelerini kullandı.

'HAYATTA KALMAYI BAŞARDIM'

Öte yandan Omar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "İyiyim. Hayatta kalmayı başardım, bu yüzden bu küçük kışkırtıcı beni işimi yapmaktan alıkoyamaz. Zorbaların kazanmasına izin vermem. Bana destek veren inanılmaz seçmenlerime minnettarım. Minnesota güçlü." diye konuştu.

TRUMP'IN OMAR'A YÖNELİK İFADELERİ

Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ı "beceriksiz, berbat ve çöp" olarak nitelendiren Trump, ABD'de yaşayan Somali uyruklu göçmenlerin Minnesota eyaletini "mahvettiğini" savunmuştu. Trump, Omar'ın da "ülkeden atılması" gerektiğini dile getirmişti.

Omar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'a mesajım: Nefret dolu söylemlerin işe yaramayacak. Somali kökenli Amerikalılar burada kalacak." demişti.

