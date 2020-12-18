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DHA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 22:24 | Son Güncelleme:

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı koronavirüs aşısı oldu

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ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı koronavirüs aşısı oldu
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, BioNTech ve Pfizer tarafından koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşıyı oldu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Prof. Dr. Uğur Şahinin kurucu ortağı ve CEOsu olduğu BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını oldu.

Pelosi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bugün, bilime güvenerek ve Hekim Ofisi’nin talimatıyla COVID-19 aşısını aldım. Aşı dağıtılırken, hayat kurtarmak ve virüsü yok etmek için hepimiz maske takmaya, sosyal mesafeye ve diğer bilime dayalı adımlara devam etmeliyiz dedi.

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