ABD'de tekne alabora oldu: 12 kayıp

Yerel medyada yer alan haberlere göre, 18 yolcusuyla Port Fourchon limanından ayrılan yaklaşık 40 metre uzunluğundaki ticari tekne, dün yerel saatle 16.30 sularında denizdeki şiddetli dalgalanma yüzünden alabora oldu.

Limana 12 kilometre uzaklıkta alabora olan tekneden 6 kişi kurtarılırken 12 kişinin ise halen bulunamadığı kaydedildi.

Yetkililer, geniş güverteli teknenin Houston merkezli deniz taşımacılığı yapan bir şirkete ait olduğunu ve genellikle bölgede sondaj, inşaat ve okyanus keşiflerinde kullanıldığı bilgisini paylaştı.

Sahil güvenlik ve vatandaşlara ait botlarla kayıp 12 kişinin aranmasına devam edilirken, olayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.

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