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ABD'de tartışma çıkaracak plan... 2024'e kadar her ay birisi idam edilecek!

#ABD#İdam#Zehirli İğne
ABDde tartışma çıkaracak plan... 2024e kadar her ay birisi idam edilecek

ABD'de 'Zehirli İğne' ile gerçekleştirilen faciayla sonuçlanan idamlarla ilgili tartışmalar sürerken, Oklahoma eyaleti, idam cezasına çarptırılan 42 mahkumun 2024'e infaz edilmesine karar verdi. Planlamanın ülkede tepki ile karşılanması bekleniyor. 2014 yılında gerçekleştirilen bir infazda mahkumun 43 dakika can çekişmesi hafızalarda yerini korurken başsavcı John O'Connor 'Sevdiklerini kaybeden aileler adalet için bekliyor, biz de onların yanında duruyoruz' açıklamasında bulundu.

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ABD'nin Oklahoma eyaleti idam cezasına çarptırılan ve temyiz tarihleri sona ermiş olan mahkumlar için tartışmalı bir plan düzenledi. Düzenlemeye göre Ağustos ayından başlayarak 2024 yılına kadar neredeyse her ay bir mahkum idam edilecek. 

HEPSİ CİNAYETTEN YARGILANIYOR

Oklahoma mahkemesi Cuma günü itiraz süresi dolan 6 mahkumun idam tarihlerini belirledi. Mahkemeden yapılan açıklamada, infaz tarihleri ​​​​belirlenen altı mahkumun cinayetten yargılandığı belirtildi. Bu cinayetlerin en sonuncusu 2003 yılımda işlendi, en erken vaka ise 1993 yılına kadar uzanıyor.

İnfazların planlanması talimatını veren Oklahoma Başsavcısı John O'Connor, "Sevdikleri öldürülen aile üyeleri yıllardır adalet için bekliyor, bu insanların zorlu yolculuğunda onların yanında duruyoruz" açıklamasında bulundu.

ABDde tartışma çıkaracak plan... 2024e kadar her ay birisi idam edilecek

ABD Yüksek Mahkemesi önünde ölüm cezasına karşı bir protesto düzenleyen aktivistler/AFP

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5 YILDIR BEKLETİLİYORDU

Eyaletteki idam cezaları, ölümcül doz ile yapılan bir idam girişiminin başarısız olması nedeniyle açılan dava gerekçesiyle 5 yıldır bekletiliyordu. Haziran ayında bir federal hakim, üç ilaçlı enjeksiyonun yasal olduğuna ve olağandışı bir ceza olmadığına karar verdi.

Mahkeme kararından sonra Oklahoma Başsavcısı John O'Connor infazların planlanmasını istedi. Oklahoma Ceza İnfaz Kurumu'na göre infazı planlanan kişi sayısı 42.

ABD'DE EN YAYGIN KULLANILAN İDAM BİÇİMİ! ZEHİRLİ İĞNE NEDİR?

ABD'de kullanılan en yaygın idam biçimi olan 'zehirli iğne' nadiren de olsa ötenazi için de kullanılmıştır.

Eyalette idam cezasına çarptırılanlar için kullanılan mevcut protokol 'Zehirli İğne' olarak da bilinen bir enjeksiyon.

'Zehirli iğne'  ABD'de kullanılan en yaygın idam biçimlerinden birisi. İğne, midazolam, veküronyum bromür ve potasyum klorür maddelerinin karıştırılması ile hazırlanıyor. Söz konusu kimyasallar uygulanan kişiyi uyku haline geçiriyor. İlk olarak solunum ve buna bağlı olarak da kalbi durduruyor.

2021 YILINDAKİ İNFAZ KAN DONDURMUŞTU

Zehirli iğne her ne kadar  ABD'de kabul edilen bir idam yöntemi olsa da, Oklahoma'da 2021 yılında gerçekleştirilen bir infaz korkunç sahnelere sahne oldu. Görgü tanıkları 60 yaşındaki John Marion Grant isimli mahkumun iğne yapıldıktan sonra kıvranmaya başladığını ve kustuğunu belirtti.

ABDde tartışma çıkaracak plan... 2024e kadar her ay birisi idam edilecek

Mahkeme, Haziran ayında John Grant'in infazına ilişkin kesin bulguları yayınladı ve Grant'in infaz sırasında midesi dolu olduğu için kustuğunu açıkladı.

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43 DAKİKA CAN ÇEKİŞTİ

Bir başka kan donduran örnek de 19 yaşındaki bir kızı öldürmekten idama çarptırılan Clayton Lockett davası.2014 yılında gerçekleştirilen infaz büyük bir işkenceye dönüşmüş ve dünya çapında tepki çekmişti.

38 yaşındaki mahkum enjeksiyonun yapılmasının ardından "Vücudum yanıyor" diye haykırarak yerinden kalkmaya çalışmış ve ölmeden önce tam 43 dakika can çekişmişti.

ABDde tartışma çıkaracak plan... 2024e kadar her ay birisi idam edilecek

TARTIŞMALARIN ALEVLENMESİ BEKLENİYOR

Oklahoma eyaletinin aldığı yeni karar sonrası 'idam cezası' ve 'zehirli iğne' tartışmalarının alevlenmesi bekleniyor...

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