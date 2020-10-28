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BBC Türkçe
Haber Giriş: 28.10.2020 - 12:06 | Son Güncelleme:

ABD'de tarikat liderine 120 yıl hapis cezası!

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ABD'de tarikat liderine 120 yıl hapis cezası!
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Seks tarikatı Nxivm davası: ABD'de suçlu bulunan tarikat lideri Keith Raniere 120 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de yargılandığı davada suçlu bulunan seks tarikatı Nxivm'in lideri Keith Raniere, 120 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tarikatın kurucusu da olan 60 yaşındaki Raniere, New York'taki davada 1 milyon 750 bin dolar para cezasına da mahkum edildi.

Raniere geçen yıl haraç alma, tehdit veya şantaj yoluyla menfaat temin etme, seks ticareti, çocuk pornografisi ve başka bazı suçlardan hüküm giymişti.

Savcılar, Nxivm'in liderinin hayatının kalan kısmını, tarikatın kurbanlarına "ölçülemez düzeyde zarar verdiği için" demir parmaklıklar ardından geçirmesi gerektiğini söylemişlerdi.

ABDde tarikat liderine 120 yıl hapis cezası

Tarikat liderinin bazı kadınları köle olarak kullandığı ve onları kendisiyle sekse zorladığı biliniyor.

NEW YORK TİMES'IN HABERİ SONRASI SORUŞTURMA AÇILDI

Nxivm, 1998'de New York'un Albany bölgesinde kuruldu.

Tarikat kendisini, "insanları güçlendirmeyi amaçlayan ve insani ilkeler çerçevesinde hareket eden bir topluluk" olarak tanımladı.

ABD'de New York Times gazetesinin 2017'deki araştırması sonrası Nxivm hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonrası Nxivm'in lider kadrosu hakkında dava açıldı.

ABDde tarikat liderine 120 yıl hapis cezası

Keith Raniere'ın dışındaki isimler suçlarını itiraf etti.

Raniere'in avukatları ise müvekkillerinin masum olduğunu ve medyanın karalama kampanyasına kurban gittiğini savunmuşlardı.

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