×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de tarihi yasa tasarısı: NATO'dan ayrılacak mı?

Güncelleme Tarihi:

#ABD#NATO#Temsilciler Meclisi
ABDde tarihi yasa tasarısı: NATOdan ayrılacak mı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 15:46

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, NATO'nun ABD'yi maddi ve diplomatik anlamda zorladığını savundu. Massie, ABD'nin NATO'dan ayrılmasını öngören yasa tasarısını Temsilciler Meclisi'ne sundu.

Haberin Devamı

ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, ülkenin NATO'dan ayrılması istemiyle Temsilciler Meclisi'ne sunduğu "NATO yasası" adlı tasarı hakkında yazılı açıklama yaptı.

NATO'nun kuruluşundan bu yana ABD'ye trilyonlarca dolara mal olduğunu ve ülkenin yabancı savaşlara dahil olma riskini artırdığını savunan Massie, "NATO, Soğuk Savaş kalıntısıdır. NATO'dan çekilmeli ve o parayı sosyalist ülkeleri değil, kendi ülkemizi savunmak için kullanmalıyız." ifadesini kullandı.

Massie, ABD anayasasının kalıcı dış siyasi ilişkilere de izin vermediğini belirterek, "ABD, özellikle de zengin ülkeler kendi savunmaları için ödeme yapmayı reddederken dünyanın güvenlik battaniyesi olmamalıdır." ifadelerine yer verdi.

Yasa tasarısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO ve Avrupa konusunda karışık sinyaller verdiği dönemde geldi.

Haberin Devamı

Trump, ikinci kez göreve gelmesinden bu yana NATO ülkelerinden savunma harcamalarını, gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sinden yüzde 5'ine çıkarmalarını istiyor ve bunu yerine getirmeyen ülkelerin ittifaktan atılması gerektiğini savunuyor.

Politico gazetesine dün verdiği mülakatta "Avrupa'nın birçok açıdan iyi bir iş çıkaramadığını" savunan Trump, "ABD'yi yönetmek istiyorum. Avrupa'yı değil." demişti.

Trump'ın imzasıyla 5 Aralık'ta yayımlanan ulusal güvenlik stratejisi belgesinde de NATO'nun sürekli genişleyen bir ittifak olduğu algısına son verilmesi gerektiği belirtilmişti.

Avrupa'nın yine de ABD için stratejik ve kültürel açıdan hayati önem taşıdığına işaret edilen belgede, "Bazı Avrupa ülkelerinin güvenilir müttefikler olarak kalmaya yetecek kadar güçlü ekonomilere ve ordulara sahip olup olmayacağı henüz belli değil." ifadesi kullanılmıştı.

Gözden KaçmasınUkrayna için görüşmeler başladı: Kore modeli çözüm masada... Nihai hedefe ulaşmanın makul yoluUkrayna için görüşmeler başladı: 'Kore modeli' çözüm masada... 'Nihai hedefe ulaşmanın makul yolu'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#NATO#Temsilciler Meclisi

BAKMADAN GEÇME!