MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de tablo ağırlaşıyor! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 283 bini geçti
GeriDünya ABD'de tablo ağırlaşıyor! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 283 bini geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 18:21 | Son Güncelleme:

ABD'de tablo ağırlaşıyor! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 283 bini geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 283 bini geçti
Abone Olgoogle-news

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 31 artarak 283 bin 30'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 225 bin 448 artışla 14 milyon 545 bin 884'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 3 bin 31 artarak 283 bin 30'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı 8 milyon 568 bini geçerken, toplam test sayısı 201 milyon 778 bini aştı.

Ülkede Teksas eyaleti 1 milyon 317 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 291 bini aşkın vakayla Kaliforniya ve 1 milyon 29 bini geçen vakayla da Florida izliyor.

New York ise, Kovid-19'a bağlı can kaybında 34 bin 829 ile ilk sırada yer alırken, 713 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5'inci sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 590 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 487 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle