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ABD'de sürpriz zirve: Paşinyan Washington yolcusu

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#ABD#Trump#Aliyev
ABDde sürpriz zirve: Paşinyan Washington yolcusu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 09:55

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Beyaz Saray'da ağırlaması bekleniyor.

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Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 7-8 Ağustos'ta ABD'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Bağdasaryan Facebook sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaret kapsamında Paşinyan'ın Trump ve Aliyev ile bir araya gelerek bölge barışı, refahı ve ekonomik işbirliğini görüşeceğini kaydetti.

ABD basını, Trump'ın haftalık bültenine göre Aliyev ve Paşinyan'ı 8 Ağustos Cuma günü kabul edeceğini yazdı.

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WASHİNGTON POST’A GÖRE, BARIŞ ANLAŞMASI YAPILABİLİR

Washington Post gazetesinin haberine göre, ismi paylaşılmayan Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın Aliyev ve Paşinyan ile görüşmesi kapsamında Azerbaycan ve Ermenistan arasında "olası bir barış anlaşmasının duyurulabileceğini" belirtti.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Bakü'nün önerisiyle barış müzakerelerine başlayan Azerbaycan ve Ermenistan, Mart 2025'te barış anlaşması metninde uzlaşı sağlamıştı.

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Azerbaycan yönetimi, anlaşmanın imzalanması için Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik iddialar içeren Ermenistan anayasasının değiştirilmesi, aynı zamanda güncelliğini yitirmiş ve işlevsiz durumdaki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun feshedilmesi şartını öne sürmüştü.

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#ABD#Trump#Aliyev

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