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Dünya
Haber Giriş: 07.01.2021 - 21:41 | Son Güncelleme:

Washington Post gazetesi duyurdu! ABD Ulaştırma Bakanı Elaine Lan Chao istifa ediyor

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Washington Post gazetesi duyurdu! ABD Ulaştırma Bakanı Elaine Lan Chao istifa ediyor
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ABD Ulaştırma Bakanı Elaine Lan Chao, dün başkent Washington DC'deki Kongre binası baskınının ardından istifa edeceğini açıkladı. Bu, dünyanın dehşetle izlediği hadiselerin ardından Trump Kabinesi'ndeki ilk istifa oldu. Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre; Chao istifasına ilişkin personeline e-posta ile veda etti.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'in eşi olan Chao, istifasının pazartesi günü itibarıyla geçerli olacağını belirterek, "Saldırı, basitçe kenara koyamayacağım şekilde, beni derinden etkiledi" ifadesini kullandı.

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